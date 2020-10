"Cumplió con la ley" dijo el abogado del policía Chocobar

Luis Chocobar, el policía bonaerense que en 2017 mató de un tiro por la espalda a un ladrón que escapaba tras apuñalar a un turista estadounidense para robarle la cámara fotográfica, comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral de Menores 2, en Comodoro Py 2002. Las audiencias, que son semipresenciales y sin público, se reanudarán el 21 de octubre.

Chocobar llega a juicio acusado por la fiscalía del delito de "homicidio agravado en el exceso del deber" que prevé una pena máxima de 5 años de prisión. En tanto la querella que representa a los familiares del joven muerto lo culpa de "homicidio agravado" que tiene una pena de risión perpetua.

El policía llegó a las diez de la mañana a los tribunales de Comodoro Py y fue recibido por un grupo de manifestantes que lo aplaudieron y mostraron carteles con la inscripción "ni un policía menos". No hizo declaraciones a la prensa.

Previo al inicio del debate, los abogados defensores Fernando Soto y Luis Cevasco habían presentado ante el tribunal un escrito pidiendo la suspensión del juicio, ya que está pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la negativa de que sea juzgarlo por un jurado popular.

"Chocobar es un policía de la provincia de Buenos Aires que no estaba de servicio, no estaba de uniforme y decidió intervenir por su obligación. No se hizo el tonto. Intervino para detener un asalto brutal donde estaban apuñalando al turista Frank Joseph Wolek", dijo Soto.

El letrado afirmó que Chocobar "cumplió con la ley y con el entrenamiento que se le dio para usar las armas; y la única que le dieron era la de fuego porque no le dieron Taser".

Soto subrayó que a lo largo del debate dejará probado que la intención de Chocobar nunca fue matar al delincuente Juan Pablo Kukoc, sino detenerlo, y que esa muerte fue producto de un rebote.

"Los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Y los jueces juzgan hechos y no opiniones. La bala que le produjo la muerte al fallecido Kukoc no fue por un tiro apuntado a la espalda, sino por un rebote", afirmó Soto.

“No fue legítima defensa"

"Cuando esto sucedió muchos me entrevistaron y sostuve que esto no había sido una legítima defensa, que escapaba de los parámetros legales de la legítima defensa", sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni en diálogo con el canal TN a poco del inicio del juicio a Chocobar.

El ministro aclaró, no obstante, que está "totalmente convencido de que Chocobar no es un asesino" y consideró que "el Estado tiene también un grado de responsabilidad porque fue quien lo reclutó y quien le entregó un arma".

"Después, durante cuatro años, perdió todo tipo de posibilidad de capacitarse y lo hemos visto en sus declaraciones televisivas, en las que decía que, cuando apuntó, cerró los ojos porque tenía miedo de disparar. Son un montón de situaciones que me parece que hacen a cierto grado de responsabilidad de aquellos que debieron haberlo capacitado y no lo capacitaron", concluyó.

El hecho

Ocurrió el 8 de diciembre de 2017, en momentos en que el fotógrafo estadounidense Frank Joseph Wolek caminaba por La Boca y fue interceptado por dos ladrones que, para robarle su cámara, lo apuñalaron al menos en diez oportunidades en el pecho.

Los delincuentes escaparon corriendo. Uno de ellos fue detenido a las pocas cuadras. El otro fue perseguido por un policía de Avellaneda –Luis Chocobar- quien le pidió que se detenga y efectuó dos disparos. Uno de ellos impactó en la espalda de Kukoc que murió de manera inmediata.

Chocobar fue detenido, pero poco tiempo después recuperó su libertad y fue respaldado por el ex presidente Mauricio Macri que lo recibió en Casa Rosada.