“Ojalá sirva el fallo para otros violentos machistas”

“La vida nunca más será la misma para nosotros”, dijo cansada Melissa, tras cerrar una de las jornadas más contundentes en su clamor de justicia, desde que perdió a su hermana Cielo el 13 de setiembre del año pasado en Plottier. Alfredo Escobar, el único imputado por el femicidio fue encontrado culpable por el jurado popular, tras las maratónicas audiencias que iniciaron el lunes pasado. El juicio de cesura se prevé, se hará recién en diciembre.

“Por fin estamos aliviando el dolor, luego de saber que el femicida de mi hermanita va a estar encerrado y no va a volver a dañar a nadie más. Espero que todo lo que se hizo sirva, como ejemplo, para otros violentos machistas”, expresó al filo de este jueves.

Fue una jornada intensa, que comenzó con los alegatos, siguió con la declaración -por primera vez- de Alfredo Escobar dando su versión de lo ocurrido en la madrugada del 14 de setiembre, acusando a su “amigo” Matías Lozano por el femicidio y finalmente, la decisión del jurado popular, declarándolo culpable.

Según el testimonio de Escobar, esa madrugada, los hechos se sucedieron así:

"Me despido de Matías y me llega un mensaje por messenger de Cielo. Mantenemos una conversación, le mandé unas fotos de la cocaína que estaba tomando y le pregunté si quería venir; Matías estaba re duro, como se dice, entonces me fui caminando a buscarla a la casa. Vinimos a mi casa, tomamos un vino y tuvimos relaciones sexuales en mi pieza, y seguí tomando cocaína. Matías se fue con ella y escuché gritos. Me levanté y fui a ver y ahí me dijo me la mandé. Le dije que se manejara y que me sacara eso de ahí, que no se enteraran mis padres que estaban durmiendo".