Desvalijaron la casa y hasta se llevaron carne del freezer

Delincuentes “trabajaron” con suma tranquilidad y cuidado en desvalijar una casa del barrio Terrazas del Neuquén, en la zona Norte de la ciudad. Entraron sin romper cerraduras, revolvieron una habitación en busca de dinero, y se llevaron electrodomésticos, bicicletas, joyas de oro y hasta la carne que estaba en la heladera. Todo lo cargaron con absoluta normalidad en la camioneta de la dueña de casa.

“Hace dos años me vine a Neuquén desde Córdoba y hace dos meses que me mudé a este barrio porque se lo veía tranquilo” le comentó Jackeline, la víctima, a mejorinformado.com.

El robo ocurrió en la mañana del miércoles y los ladrones ni siquiera levantaron sospechas entre el vecindario.

Jackeline indicó que se fue de su casa a las ocho y media de la mañana para su trabajo y estima que el robo habría ocurrido entre las diez y once.

“Un vecino me dijo que a las doce vio el portón abierto de mi casa, pero no me avisó porque no tenía mi número de teléfono; otra vecina, a la una y media, también lo vio abierto y a las tres y media me lo cerró porque pensaba que estaba todo expuesto”, señaló.

“La gran sorpresa fue cuando llegue a las cuatro de la tarde y ví lo que había pasado”, agregó.

Comentó que los delincuentes “hicieron un trabajo muy cuidadoso, muy prolijo” ya que no vio cerraduras forzadas y sólo habían dejado ropa tirada en su dormitorio “posiblemente buscando plata que nunca tengo en mi casa”.

Con absoluta calma, le robaron un televisor con el control remoto, dos bicicletas, una computadora, un equipo de mate, dos relojes, una cadena de oro y hasta los cortes de carne que guardaba en la heladera. Todo ese botín lo cargaron en una camioneta VW Saveiro de un amigo suyo que fue comprada hace dos meses, y se fueron.

Paralelamente a la denuncia que radicó en la comisaría cuarta de Alta Barda, hizo algunas averiguaciones entre sus vecinos, los que vieron el portón abierto, y hasta unos albañiles que vieron cuando se iba la camioneta cargada con todo lo robado. “Pensamos que eran ustedes que salían”, le comentó uno de los operarios.

“Gracias a Dios que yo no estaba”, fue el consuelo que encontró.