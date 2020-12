Tremendas revelaciones telefónicas de los narco-policías

“A los milicos los manejo yo, amigo…son fieles a mí porque cuando todo el mundo los dejó tirados, cuando ya nadie les pagó, siempre les di plata, amigo. Siempre les di mucha guita a los milicos… ¿vos qué te pensás? ¿Qué los milicos se conforman con tan poca guita?. Yo los adorné siempre…”. La frase le corresponde al policía exonerado Omar Andrés “Turco” Asef, considerado el jefe de la banda narcocriminal enquistada en la Policía de Neuquén.

El diario Clarín reveló una serie de escuchas telefónicas incluidas en el expediente del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, y que, a juzgar por el tenor de las conversaciones, hace pensar que el bolsón de corrupción abierto en los últimos días no parece reciente.

Todo se hacía por voluntad de Asef, a quien también se lo acusa del femicidio de su ex pareja, aunque en la Justicia el caso está caratulado como “presunto suicidio”.

El comisario Miguel Ángel Muñoz, fue jefe de la comisaría 18 del barrio Gran Neuquén y tenía como tarea “limpiarle la cancha” a Asef de bandas narcos competidoras. Por ese “servicio” recibía pagos extraordinarios que llegaban a los 15 mil pesos. Y en algunos casos, lograba quedarse con una parte de la droga secuestrada para ofrendarla a la banda policial.

"Apenas hagas el reviente (allanamiento), tenés el aumento y lo tuyo. Te quiero. Gracias Taka (apodo de Muñoz). Por fin, Taka, volviste a ser el comisario corrupto de antes, eso es lo que vale. Me emocionás. Mirá, se me caen las lágrimas", le dijo Asef a Muñoz el 6 de febrero de 2020 cuando el comisario le informó que encontró la excusa legal para allanar al narco que preocupaba al "Turco".

Asef quedó tan contento que llamó a su mano derecha -Braian Aaron Catalán (24), alias "Mister O'Conners"- y le detalló: "Cuando entraron los del grupo especial, hermano, le rompieron todo. Hicieron alto circo, hermano.... esa es la que va. Vamos Taka-Taka ¿Sabés el cagazo que se han pegado adentro?".

Muñoz fue detenido el 1 de diciembre, cuando las tareas de seguimiento y escuchas telefónicas en su contra fueron abrumadoras. Y ese día se realizaron 17 allanamientos simultáneos a cargo de la Policía Federal y un selecto grupo de la provincial.

Los objetivos no fueron sólo los kioscos de venta de droga (cinco en total, distribuidos por la zona sur de la ciudad), sino también los allanamientos en la comisaría 18, la comisaría 3, la Dirección Antinarcóticos y el Departamento de Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales.

Junto con Muñoz cayeron otros tres policías y cuatro narcos, entre ellos Asef y Catalán. Un detalle: uno de los oficiales involucrados era quien atendía personalmente las denuncias del programa "Neuquén te cuida", que toma los casos de denuncias referidas al narcotráfico.

Según la acusación del fiscal federal Miguel Palazzini y Diego Iglesias, de la Procunar, los policías detenidos no solamente cobraban coimas, sino que eran parte activa de la banda, por eso les aplicó la misma imputación que a los civiles, es decir por tráfico organizado. Cada uno cobraba 5 mil pesos por semana, y a veces reclamaban “un aumento”, depende del precio que tenía en la calle la cocaína.

El sistema de "pagos" también incluía regalos, como un auto nuevo como premio por un buen trabajo, o créditos para comprar un terreno o hacer el cumpleaños de 15 de una hija de uno de los policías.

Escándalos al teléfono

*"Por ahí nosotros nos quejamos que le tenemos que pagar a ellos, y que no hacen nada. Pero ¿te diste cuenta que un simple aviso podemos evitar un montón de pérdida y caer en cana? ¿Te diste cuenta Braian, mi viejo? Somos una banda re inteligente" (charla telefónica entre Asef y Catalán).

*"Ninguna empresa va a bancar sin la Policía, amigo. ¿Cuánto pueden vender? ¿Tres meses? Yo más que vos estoy apurado para que al Nico le revienten, para que el Nico cierre el culo y me venga a ver a mí. Para que me diga: 'viejo, quiero contratar a policías'. Listo: yo te pongo los policías, pero vos vas a trabajar conmigo, vas a trabajar con nosotros" (conversación entre Asef y Catalán sobre Nicolás Gelves, un competidor).

*"Todos los domingos es tu pago, verga. Vos todos los domingos tenés que diagramar tu pago, paja. Pasa que vos te borrás, Taka-Taka. Te hacés el pelotudo. Vos todos los domingos cobrás: tenes tus 5 lucas, Taka-Taka" (mensaje enviado por Asef al comisario Muñoz).

*"Hermano, ¿viste que recién te decía que posiblemente necesite de ustedes, esto es si se puede, ya a título de especial colaboración. En realidad no es colaboración, porque después me lo descuentan, no hay problema. ¿Me podrán prestar 30 mil pesos, como los otros días y me lo van descontando? " (pedido del oficial principal Cristian Navarro, alias "Tripa", a Asef).

"Me canso de tener que estar esperando para que me paguen. Mirá, mirá la fecha que estamos, todavía no me abonan la segunda quincena. Me canso de tener que cobrar lo mismo que el Taka cuando -yo creo ¿no?- creo que hago más que el Taka. Cuando ustedes necesitan algo, me consultan directamente a mí".

Navarro y Asef tienen muchos negocios juntos, entre ellos reducir lo secuestrado en allanamientos de distintas causas. Una escucha es sobre eso:

-Navarro: Estoy colaborando con el Departamento para un volteo y unos allanamientos que se van a hacer ahora, así que voy a estar toda la noche.... seguramente hasta la madrugada.

-Asef: Rescatate algo, viejo. Fijate de rescatar algo y lo sacamos a la 'ofi'. Una piedra, aunque sea medio kilo.

-Navarro: Ahí voy a ver qué pasa y te pego el chifle si si, faltaría más.... ya sabés cómo es la movida.

Los diálogos siguen y hay uno muy especial con el comisario Muñoz al que Asef le pide armas para matar a un enemigo:

-Asef: Conseguime un trucho 'Taka'. Conseguime truchos. Necesito dos truchos urgente para matar a un... voy a partir a un vago y le quiero tirar un trucho al gil ese.

-Muñoz: Seguro que te voy a conseguir. Fijate si te gusta. Te lo ofrecí huevón, está muy bueno, tiene para dos cargadores, largo y corto, está 0KM.

Fuente: Clarin