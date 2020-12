Rociaron con nafta una casilla; murió calcinado un nene de 6 años

Ángel Lionel Rueda tenía 6 años y murió este jueves calcinado al quedar atrapado en su vivienda incendiada de la zona sur de Rosario, luego de que la casilla en la que vivía con su padre fuera incendiada intencionalmente, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo a los primero peritajes, la casilla fue previamente rociada con nafta. Pese al esfuerzo de los vecinos por rescatarrlo, el pequeño falleció dentro de su vivienda, según informó el medio local Rosario 3. El trágico hecho se produjo pasadas las 2 de esta madrugada en una humilde casilla situada en Ensenada al 500, del barrio Mangrullo. Bomberos del Cuartel Sur de Rosario trabajaron en el lugar subdivididos en dos grupos que ayudaron a extinguir las llamas.

Peritos de bomberos trabajaron en la casilla en la que murió calcinado Angel Lionel Rueda, de 7 años.

(Foto: Francisco Guillen)

La víctima se encontraba a cargo de su padre, un albañil y changarín de la zona, que a diario lo llevaba a un comedor del barrio para que pueda alimentarse. En tanto, un voluntario del comedor del barrio sostuvo que “ellos venían a retirar la comida todos los días. Todo el barrio se mostró consternado por el trágico hecho, ya que Lionel era muy afectuoso y querido”.

“Era un nene muy dulce y afectuoso. Andaba un rato en cada casa. Jugaba con mis nietos y por ahí me saludaba diciéndome «chau, abuela», porque escuchaba que así me llaman mis nietos. El papá estaba presente y se las rebuscaba haciendo lo que se podía. Lavaba autos o hacía changas. Pero siempre estaba con el nene. Lo llevaba a la escuela. Lionel era un nene pobre porque su papá era pobre. Pero el padre estaba presente. No era un nene abandonado”, sostuvo una vecina, poniendo en contexto sobre cómo se vive en los barrios pobres.

En las últimas horas, detuvieron al padre del chico por "abandono de persona", por haber dejado a su hijo de 6 años solo durmiendo en la casa.