Dos casos, la misma maniobra: las atropelló para secuestrarlas

Policía y Fiscalía investigan dos casos similares, con diferencia de pocos minutos, registrados el sábado a la noche: Una mujer que circulaba en bicicleta fue atropellada por una camioneta Amarok, color gris oscuro. Cuando cayó al piso, ella le dijo que se llevara el rodado y la mochila, pero el hombre intentaba subirla al vehículo. Forcejearon, dos vecinas salieron y él escapó. A las pocas cuadras, intentó lo mismo con otra mujer que iba caminando. La atropelló, y cuando ya estaba en el piso, intentó secuestrarla. Tampoco lo logró y huyó a gran velocidad por calle Novella, en el oeste de la ciudad de Neuquén. Está prófugo.

Florencia tiene 56 años y salía del trabajo, alrededor de las 22,30 horas, rumbo a su casa. Ocurrió el sábado. Siempre hace el mismo recorrido y en esa zona, circula por calle Moritán. Pasó toda la noche hurgando en su memoria y preguntándose si alguna vez había visto a ese hombre, recuerda el rostro con total claridad. La respuesta es negativa.

Florencia tiene miedo, accedió a dialogar con este diario pero sin revelar su apellido ni mostrar su rostro.

Todavía dolorida, con machucones en la pierna y un yeso en el brazo, accedió a dialogar brevemente con Mejorinformado.com.

“Yo salgo de mi trabajo tarde, eran entre las 22,20 y 22,30, vengo siempre por calle Moritán, hice un zig-zag cruzando la placita y luego retomé por calle Quimey. Cuando hice dos cuadras de la Moritán, vi la camioneta. Circulaba en dirección hacia Cipoletti. Luego dobló detrás mío y así continuó”, relató. La persecución fue durante cuatro cuadras aproximadamente.

“Yo iba circulando en la bici y dando paso de frente, pero la camioneta venía muy despacio detrás mío. Pensé: me quiere robar. Me tiré más a la banquina, mermé la velocidad y ahí me tiró la camioneta encima, me hizo rodar arriba del cordón. No se cómo me levanté, el tipo me tenía del cogote...le dije que se llevara la mochila y la bicicleta y el me dijo: subite a la camioneta, que te voy a matar hija de puta. Ahí me asusté y me salió el grito pidiendo auxilio”, cuenta, por momentos con calma y por otros, con mucha bronca.

Mientras forcejeaban, ella en el piso, pero inmovilizada desde la cabeza, una mujer que vive en frente vio la situación y abrió la ventana para hacer ruido. Otra vecina hizo lo mismo y eso lo hizo desistir del atraco. “Me tenía apretada la cabeza con sus dos manos, no vi si tenía un arma. Estaba bien vestido, no me pareció ni drogado ni borracho. Y cuando me largó, lo único que atiné fue a mirar la patente. Decía POP 600, era falsa”, contó.

Los vecinos llamaron a la Policía y la trasladaron al Hospital Heller que queda a media cuadra.

“El tipo cuando vio que las vecinas hacían ruido, se fue a toda velocidad por calle Novella. Cuando íbamos llegando al hospital, por radio otros policías avisan al móvil que la misma camioneta había chocado a otra mujer y la tiró al piso, a pocas cuadras de donde me atropelló”, contó Florencia. Mientras la atendían en el nosocomio, donde tuvieron que colocarle un yeso en el brazo, llegó para ser atendida la otra víctima del conductor de la camioneta. “La señora, de 46 años, llegó toda ensangrentada. Ahí contó que ella iba caminando, el tipo la atropelló, pero quedó abajo de la camioneta, le pasó por arriba de la mano y lo mismo, también quería subirla por la fuerza. Dice que la agarró del cabello y a toda costa la quería subir, pero los gritos alertaron a otras personas que pasaban por ahí”, relató.

Ya con el pasar de las horas, Florencia sigue buscando una explicación a lo sucedido: asegura que no lo conoce al hombre y es llamativo porque actuó a cara descubierta, sin importarle si lo reconocían luego. “Creo que es un método del tipo, esto de atropellarte e inmovilizarte. Mientras esperaba en el hospital, otras personas comentaron que hace poco alertaron en Facebook que hay una camioneta Amarok oscura y una Fiorino color blanca queriendo levantar chicas. No se que hay de cierto, pero me da mucha bronca. Una sale a laburar para traer el pan a la casa y pasan estas cosas. Fue todo muy violento”, concluyó Florencia, quien prefirió que no publicáramos ni su rostro ni su apellido, por temor a una venganza de parte del delincuente. La denuncia quedó radicada en la comisaría del barrio Melipal, de la ciudad de Neuquén.