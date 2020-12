"Vení tengo algo para vos”: la acosaron cuándo iba en bici

Acosaron a una mujer que iba en bicicleta con su pequeño hijo. Un hombre que circulaba en automóvil los siguió por varias cuadras acotando en todo momento términos muy ofensivos. La víctima hizo la denuncia correspondiente por "acoso callejero" y en menos de una hora detuvieron al agresor.

El indignante episodio se produjo en las primeras horas de este lunes feriado en la localidad de Granadero Baigorria, Rosario. Según informaron efectivos policiales en medios nacionales, la víctima, una mujer de 24 años, "circulaba en bicicleta junto a su hijo de 2 años cuando se le acercó un hombre a bordo de un automóvil y comenzó a acosarla". En la denuncia consta que el hombre le dijo: "Ojo por donde andas que te estoy siguiendo, vení para acá que tengo algo para vos” .



Tras la gravedad del episodio, efectivos del Comando Radioeléctrico de Granadero Baigorria rápidamente realizaron un operativo de intenso patrullaje por la zona y lograron detener al acosador en Orsetti y Santa Fe. Se trata de un hombre de 30 años de nacionalidad peruana, con domicilio en Rosario.

El acosador quedará demorado hasta que el personal de la Comisaría 24, investigue si el detenido ya cuenta con antecedentes penales y de dicha índole.

La madre dialogó con Rosario 3 y se mostró angustiada por lo acontecido: "Es el barrio dónde me crie y es dónde quiero criar a mi hijo. La verdad que me asusté mucho. Este tipo me siguió varias cuadras, no sabía que hacer. Es la primera vez que lo veo por acá, no es vecino", además, manifestó su preocupación a futuro: "Me da terror que vuelva por acá. Es como si me tuviese fichada. Entró y salió de la comisaría como si nada".