Buscan a una nena: Su padre se la llevó hace cuatro días

Dana Clemente está desesperada desde el viernes buscando a su hija Tiziana Guarnaccia, de tan solo 6 años, que según denuncia “fue secuestrada por su papá y desde ese momento no volvió a saber de ella”.

Tal como lo informó a la comisaría e hizo su descargo en las redes socailes, Dana, sostiene que el padre de la niña, el empresario porteño Fernando Guarnaccia, “la fue a buscar al colegio en Villa del Parque, Buenos Aires y se la llevó sin avisarle. Posteriormente, apagó los celulares y no supe nada más de ella”.

Asimismo, asegura que tiene “temor que se la lleve del país. Hice la denuncia y nadie me ayuda me viene haciendo la vida imposible desde hace un año y la Justicia no hace nada porque tiene mucha plata. Apagó el celular, lo llamamos y no responde, fuimos a la casa en Pilar y no están. La abuela también apagó el celular. El lunes esperábamos que la lleve al colegio y no lo hizo, realizamos la denuncia pero no sabemos nada de ellos”, contó con angustia la madre.

Ante cualquier información le piden a la comunidad comunicarse de inmediato al 911 o al celular de la mamá (011) 5484 -4441