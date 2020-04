Le hizo perder un embarazo a golpes y la amenaza desde la cárcel

El horror que padece Ana María Rinaldi desde 2017, cuando conoció a Fernando Galante, parece interminable. El hombre, de 43 años, oficiaba de taxista en la localidad bonaerense de San Martín. Con la excusa de que no podía manejar por estar pendiente de ella, comenzó a pedirle dinero. Como ella se negaba, él la golpeaba. Como este, fueron cientos los episodios que Ana vivió durante casi todo el 2017.

La obsesión enfermiza de él no tuvo límites. Las advertencias de sus cuñadas (hermanas de Galante) acerca de lo violento que era, no surtieron efecto, hasta que finalmente ocurrió algo que cambió todo: En julio de ese año Ana se enteró que estaba embarazada. Galante aceptó la idea de que sería padre con cierta facilidad, pero al confirmarse que no sería uno sino dos los hijos que ella esperaba, le dijo a su mujer que no se iba a hacer cargo.

Un día, estaban en el auto y pararon en un supermercado para comprar cerveza. Él -que siempre bebía en exceso- estaba nuevamente borracho y comenzó a golpearla. Ana luego de los golpes que recibió, perdió el embarazo. Meses después de lo ocurrido, ella decide terminar con la relación, pero una vez más, Galante demostró su increíble violencia: la rapto y la abuso sexualmente en un garaje de San Martín.

Fernando Raúl Galante está preso desde 2018 por la violencia ejercida contra su mujer. Ahora, aguarda el juicio oral, que debería comenzar en los últimos días de abril pero que, por la cuarentena, su fecha aún es incierta.

A pesar de estar preso, sigue ejerciéndole violencia psicológica. En los últimos días Galante le mandó desde la cárcel unos mensajes de Whatsapp en los que directamente la amenazó con matarla. Ella radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Lanús, localidad en la que reside.



El celular de Ana sonó varias veces durante la madrugada de los primeros días Abril; los mensajes provenían de un número desconocido pero los audios recibidos tenían la voz de Fernando y el mensaje era claro: “Te queda una semana de vida, (...) vos no le cagas la vida más nadie. P... date por muerta". "Así que hoy saliste de compras, yo que vos me cuido. Está peligrosa la calle”, fue otro de los textos que recibió Ana.

Las amenazas fueron muchas más y se dieron en un contexto distinto, ya que con la situación actual por el avance del coronavirus, la Justicia autorizó a todos los presos de la provincia de Buenos Aires a usar celulares para estar en contacto con sus familias, algo que estuvo prohibido históricamente en las prisiones.

La investigación por estas amenazas está llevándose a cabo en la UFI 4 de Lanús, especializada en delitos relacionados con la Violencia Familiar y de Género y quedó a cargo de la fiscal Mariela Bonafine. El mes pasado Ana ya había denunciado una situación similar. Fue exactamente el 8 de marzo, cuando en su celular alguien le escribió un mensaje diciéndole que ese sería el último Día de la Mujer que celebraría con vida.