Internos armados con “facas” piden asistencia médica

Un grupo de internos que se encuentran alojados en la Unidad N°12 en la capital rionegrina de Viedma, realizaron un polémico reclamo solicitando asistencia médica y mejores condiciones de higiene en el marco del Covid-19.

El video que se conoció en las últimas horas, se puede ver un grupo de seis internos que con la cara tapada y armas estilo facas amenazan que “va a pasar algo si no recibimos asistencia médica”. Según comentan, “están solos, y llenos de ratas en el lugar”. También denuncian que no dejan ingresar a sus familias y que no los dejan tener teléfonos celulares.

Según informaron fuentes de la provincia de Río Negro, durante la tarde de este domingo la situación fue controlada y las autoridades del Penal y del Servicio Penitenciario dialogaron con los internos y se habría llegado a un acuerdo. Por su parte, se supo que se les retiraron las armas caseras y durante la tarde-noche estaría terminando la requisa en la Unidad N°12.

Por último, se supo que las visitas a los internos fueron suspendidas a partir del pasado 20 de marzo fecha en la que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia por el coronavirus.