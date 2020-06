Acosó a una mujer y se excusó con la cuarentena

El ciberacoso se convirtió en una de las formas más peligrosas de acoso, por la impunidad que facilita el universo digital y la falta de reglamentación sobre el tema. Una nueva víctima de ese escenario, una mujer de La Plata, decidió denunciar a través de Facebook a un hombre que le envió fotos desnudo y se excusó con el encierro de la cuarentena.

"Odio tener que publicar algo así, pero me parece de suma importancia denunciar y escrachar a este enfermo que sin necesidad alguna me manda un mensaje así. Estoy preocupada por los nenes chiquitos que hay en redes y que puedan encontrarse con esta clase de lacras", publicó la chica.

Al ser expuesto en las redes sociales, el depravado sujeto se justificó con los efectos que provocaba el Aislamiento Obligatorio por la pandemia de coronavirus.

"La cuarentena nos está matando a todos, pero a mí, particularmente, por privaciones que me venían imponiendo desde mucho antes. Muchos tienen al menos la suerte de tener una mina con la cual pasarla bien y desahogar sus penas... yo no. Durante mas de veinte años hice hasta lo imposible por tener una vida amorosa y sexual plena y digna: fui amable, caballero, romántico, lo fui con compañeras de la secundaria, con chicas que estaban en un grupo de amigos, vecinas del barrio, intenté de todo y nada funcionó. No me estoy justificando por las cosas que están por circular en mi contra... pero sí les aseguro que ya ni me importa afrontar las consecuencias".