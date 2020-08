Impactantes audios: "Violalas, manosealas, pero que las minas renuncien"

Una grave denuncia fue realizada por un grupo de empleadas de una empresa de limpieza. JetLimp, una tercerizadora que ofrece servicios a Alto Palermo, Coto, Easy, entre otras firmas, y que quedó demostrado "trata a sus empleadas como esclavas". Por el reclamo de una mujer en grupo de riesgo, obligada a trabajar, se filtraron audios que demuestran el maltrato:





"Yo necesito que cumplan la carga horaria. Poné a las mujeres a fregar con una mopa. No se les va a caer el útero ni la matriz por una rotativa, ponelas a laburar". "A las encargadas tenés que convencerlas, cogerlas, violarlas, manoseálas, hacé lo que quieras Luis, pero las minas tienen que salir renunciando". "¡Que se mueran en el servicio!", son algunas de las frases que se escuchan en los audios del gerente difundidos por el portal Cosecha Roja.

Además, el ejecutivo reclama constantemente que las empleadas trabajen las 8 horas y si se enferman, se lastiman o tienen un inconveniente "que queden afuera".

Entre los muchos ejemplos de violencia y maltrato en la empresa está el de Mari: ella trabaja hace diez años para la firma. Cuando empezó la cuarentena no daba más del dolor y fue a hacerse ver la rodilla, ya que tiene artrosis. En el chequeo la notaron agitada y les contó que vivía con la enfermedad de Chagas desde hace mucho tiempo, lo que a veces le daba arritmias. “Paciente de riesgo, no se recomienda actividad laboral”, dice el certificado que ella presentó en el trabajo. Pero a JetLimp no le importó: dejaron de pagarle.

Sin embargo, y a raíz de la difusión de los audios, la pasada semana Mari les ganó: el juzgado nacional de primera instancia en lo laboral N° 50, a cargo de Horacio Ojeda, resolvió que JetLimp tendrá que pagarle todos los sueldos “que no fueron pagados desde el inicio de la cuarentena con el argumento que su enfermedad no estaba incluida en el listado de la Resolución MTEySS 207/2020”.

Fuente: Cosecha Roja