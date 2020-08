“Sergio Berni es nefasto” dijo la mamá de Facundo

Mientras el Equipo Argentino de Antropología Forense continúa estudiando los restos encontrados hace más de una semana, y tratando de determinar si se trata o no de Facundo Astudillo Castro, su madre Cristina, se reunió esta tarde con el presidente Alberto Fernández para dialogar sobre los últimos avances en la causa que investiga la desaparición del joven. La mujer aseguró que recibió apoyo del mandatario nacional, pero arremetió contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

"Sergui Berni es nefasto”, expresó en una entrevista televisiva, luego de la reunión con el Jefe de Estado. Además, volvió a manifestar que “el cuerpo fue plantado”. En ese sentido, destacó que Fernández le comunicó que, sea quien sea el culpable, debe estar preso.

Acerca de su encuentro con el presidente, Castro destacó su predisposición a la hora de llevar a cabo el intercambio y de su actitud: “Hablamos dos horas de muchas cosas. Me voy con la misma seguridad. Renuevo la confianza en el señor presidente“ .

Además, destacó que estuvo presente la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic: “Hemos llegado a un consenso de que pensamos muy parecido”, explicó.

“He tratado de hablar lo menos posible del señor Berni con el Presidente, porque es un personaje que a mi no me interesa en lo más mínimo. No hay que gastar energías en un personaje nefasto como él“, señaló.