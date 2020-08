Le robaron el celular a una periodista mientras hacía un móvil

Flavia Fochesato, una periodista de la provincia de Córdoba fue la protagonista, sin quererlo, de una noticia sobre la inseguridad reinante en el país. Mientras entrevistaba a un chofer de colectivos sobre los nuevos recorridos por la cuarentena, sufrió el robo de su celular.

El ladrón aprovechó mientras ella realizaba una nota, le arrebató el teléfono y escapó corriendo. El episodio ocurrió alrededor de las 7 de mañana de este lunes en el Barrio Cerveceros, en donde la cronista de Telefé Córdoba, dialogaba con un conductor de la línea 20.

El móvil se desarrollaba con normalidad hasta que, en un determinado momento, un ladrón al cual la cámara no alcanzó a filmar, le sustrajo el teléfono a la movilera, que rápidamente alertó a sus compañeros de trabajo. "No, no... Chicos, me robó el celular", advirtió en plena transmisión.

Por reflejo, Fochesato salió corriendo detrás de delincuente, pero lo perdió a los pocos metros. Entonces, se detuvo visiblemente afectada por lo sucedido y al borde de las lágrimas.

Luego, la Policía salió a buscar al ladrón, al que detuvo poco después con el celular de la periodista.La noticia fue confirmada en Twitter por Diego Robledo, colega de la movilera, que además informó que el delincuente tiene 20 años y ya cuenta con antecedentes penales.