Primero se cortaron el pelo, después le robaron al peluquero

Una pareja de ladrones, que resultaron ser padre e hijo, asaltaron una peluquería de la localidad bonaerense de Vicente López, que hacía poco había abierto sus puertas, luego del parate por la cuarentena.

Las cámaras de seguridad del local captaron en video el momento en el que el coiffeur terminaba de cortarle al pequeño de 11 años, y luego el mismo extrae de entre sus ropas una pistola con la que su padre amenazó al trabajador. Ambos habían solicitado turno previo para atenderse, se cortaron el cabello y luego cometieron el asalto.

Un joven empleado de la peluquería reaccionó en defensa de su compañero y obligó a los ladrones a huir. Sin embargo, el joven quedó lastimado.

"Le pegaron con la culata de la pistola y el nene le daba patadas. Lo peor es que, con todas las restricciones, uno no trabaja tanto, no me iban a sacar mucho", dijo el propietario del local a los medios.