Salvaje ataque a una familia para usurparle la casa

Una familia de la localidad bonaerense de Lanús, sufrió una brutal golpiza por parte de un grupo de personas que los abordaron con facas y otros elementos contundentes, con el objetivo de usurparles la casa. Por el ataque aún no hay detenidos.

El hecho ocurrió el lunes pasado en Carlos Pellegrini al 2300 en Villa Jardín. El violento ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad de una casa lindera. Allí se ve como Patricia de 54 años, junto a su hija y su marido fueron abordados por un grupo de vecinos que querían apropiarse de la vivienda.

La mujer explicó que el conflicto, que nació a parir del proceso de urbanización del barrio en 2017, lleva tres años pero nunca con este “nivel de violencia”.

“El problema viene a partir del ensanchamiento de la calle, a mi me achicaron la casa pero arreglé con el Municipio que me quedaba con esta parte porque tengo un local a la calle. En el proceso algunos se quedaron con otras casas y a otros los reubicaron. Pero ellos siempre se quisieron quedar con mi casa no sé por qué. Ellos siempre vivieron en el pasillo” contó Patricia.