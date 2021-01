Lo acuchillaron, golpearon y torturaron para robarle sus ahorros

Cuatro delincuentes fuertemente armados sorprendieron a una pareja mientras dormían en su casa de Turdera, partido de Lomas de Zamora. Era las 4 de la madrugada de este lunes cuando Claudio y su novia dormían y escucharon un fuerte ruido, "me levanté para ver qué pasaba y encontré a dos delincuentes dentro de casa. Y de repente aparecieron otros dos. Todos estaban muy armados; llevaban cuchillos y revólveres", dijo la víctima al portal de periodismo ciudadano. Con esos objetos lo torturaron durante tres horas mientras le pedían la plata.

“Quémalo con la plancha. No mejor, tírale aceite caliente de la sartén”, repetían "sacados" los ladrones. Las ataron con los cordones de las zapatillas y a él le cortaron el muslo con un cuchilla y le taparon la boca con una sábana. "Nos dieron vuelta la casa, nos revolvieron todo hasta que encontraron lo que fueron a buscar, la plata que había ahorrado toda mi vida. Me dejaron sin nada. Tengo un taller de chapa y pintura abajo de mi casa. Lo heredé de mi papá cuando murió. Lo único que se hacer es trabajar, y con esto me arruinaron”, contó en diálogo con TN.

“Para mí fue una batida, pero no se de quién sospechar. Si no eran policías le pegaba en el palo porque tenían handys en la frecuencia que usan los uniformados”, sostuvo Claudio y agregó que por la manera en la que se movían "para mí eran profesionales y tenían el dato preciso de que en casa había plata".

Además, para ingresar a la vivienda le pegaron a los perros, "la verdad que el barrio es muy inseguro, yo nací y me crié acá pero la ola de inseguridad que se está viviendo en este tiempo no la había visto antes".