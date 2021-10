Dictaron la preventiva al que disparó y buscan a un menor

La jueza de Garantías de Cipolletti, Laura González Vitale, dictó la prisión preventiva para Gastón Chávez, acusado de haber asesinado de un disparo en el cráneo a Cristofer Espinoza el pasado 29 de septiembre en el asentamiento Los Sauces. La fiscalía busca a un menor de edad como presunto cómplice.

Chávez, de 25 años, quedó imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra.

De acuerdo con la hipótesis plantada por el fiscal Martín Pezzeta, entre las cinco y media y seis de la tarde, Chávez se encontraba junto a otra persona –que sería el menor ahora buscado- en el puente de acceso a la toma Los Sauces. El fiscal no tiene dudas de que el acusado tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros.

En un momento dado, ambos vieron salir de su casa a Espinoza, con quien el menor habría mantenido una pelea a trompadas pocas horas antes.

Cuando Espinoza estaba a unos 60 metros del tirador, ocurrió un fallido primer disparo. Espinoza buscó refugio detrás de unos matorrales pero no fue obstáculo para que el ahora imputado lo encuentre y, desde corta distancia, le volviera a disparar. Pero esta vez el proyectil impactó en el cráneo.

Agonizante, Espinoza fue trasladado en un automóvil particular hasta el hospital de Cipolletti pero murió en el trayecto.

Se informó que entre las principales evidencias que se recopilaron hasta el momento se encuentra las declaraciones testimoniales de vecinos del lugar que observaron tanto el conflicto previo que tuvo lugar ese día a la tarde, como así también el ataque mortal.

En la audiencia, el fiscal informó además que ordenó la detención del segundo joven que se encontraba en el puente con el imputado puesto que se sospecha que tuvo una participación en el crimen.

La defensa particular que representó al acusado se opuso a la formulación de cargos y sostuvo que los elementos reunidos hasta el momento no eran suficientes para suponer razonablemente que su cliente era el autor de los disparos y que no había certeza sobre la participación del acusado.

La Jueza tuvo por formulados los cargos en los términos expuesto por la fiscalía. Recordó que se está a escasas horas de la ocurrencia del hecho y entendió que existen elementos suficientes para sostener la acusación en esta etapa inicial del proceso. Por otro lado, destacó que el objeto de la formulación de cargos es dar inicio formal a la investigación del hecho por parte del Ministerio Público Fiscal y que existían distintas medidas de prueba que se encontraban en curso.

El fiscal del caso solicitó además que el acusado permanezca detenido en carácter de prisión preventiva para permitir el normal avance de la investigación. Explicó que en caso de ser hallado culpable la pena que recaería de acuerdo a la calificación legal sería indefectiblemente de cumplimiento efectivo y que se daban en el caso los riesgos procesales del entorpecimiento a la investigación y del riesgo de fuga.