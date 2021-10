Se bajó del auto y lo mataron de un tiro en la cabeza

Brian Oscar Domínguez, de 27 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza. Le dispararon delincuentes que supuestamente intentaron robarle el auto en la puerta de su casa, en la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. Sucedió anoche, cerca de las 20.30, frente a una vivienda ubicada en las calles Unamuno y Barcelona, cuando la víctima estacionaba su vehículo Volkswagen Gol.



Domínguez estaba maniobrando con su auto, y cuando se bajó, ya estacionado, se acercaron tres personas. Sin mediar nada, ni palabras, ni discusiones, le dispararon directo a la cabeza. El automovilista cayó muerto. Sin ninguna lógica, los agresores escaparon a pie sin concretar el robo del vehículo. Esto siembra dudas sobre la especulación de que se trató de un intento de robo.



Una vecina que presenció el hecho contó a la policía que llegó a ver cuando los delincuentes pasaban por el frente de la casa de la víctima y al ver que se bajaba del auto "se le fueron encima y sin mediar palabra lo balearon".



La investigación se encuentra a cargo de efectivos la comisaría 7ma. de Villa Centenario y de la DDI de Lomas de Zamora, que realizaban los peritajes de rigor y analizaban imágenes de cámaras de seguridad en busca de los delincuentes.



Yanina, hermana de la víctima. dijo esta mañana al canal Telefé que alcanzó a escuchar el disparo: “Anoche yo estaba en el fondo de mi casa, él vive en la parte de adelante. Escucho un disparo y automáticamente escuché los gritos de los vecinos llamándome”.



“Me dicen que le dieron un disparo a Brian, cuando corro lo veo con un disparo en la cabeza, ya inconsciente”, agregó la mujer.



“Los vecinos me dijeron que eran tres (delincuentes) y no saben si fue un intento de robo. Fueron dos segundos en que le arrebataron la vida y se dieron a la fuga”, continuó.



“Él había llegado un ratito antes, pero se ve que salió a comprar con el auto. Cuando vuelve sube el auto a la vereda y lo interceptan estas tres personas”, expresó Yanina, quien aseguro que "le arrebataron la vida a un pibe bueno, a un pibe trabajador. No le sacaron nada, el auto, la billetera, nada”.



“Es muy injusto esto. Estamos pidiendo ayuda, si pueden aportar datos, cámaras. Estamos pidiendo justicia”. “Hay un domo a una cuadra y media pero no sabemos si funciona. Las imágenes que se ven fueron aportadas por los vecinos”, concluyó.