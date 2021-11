Chofer de Uber quiso abusar de una policía

Una joven policía bonaerense de 23 años denunció que sufrió un intento de abuso por parte de un chofer de Uber. La joven pidió ayuda a través de WhatsApp, se arrojó del vehículo y así salvó su vida. La asistieron trabajadores de una estación de servicio cercana al kilómetro 48 de la Autopista La Plata-Buenos Aires. El conductor se desvío y le hizo insinuaciones sexuales.

El aberrante episodio que ocurrió el domingo por la noche, según relató la propia víctima, ella misma solicitó un traslado a través de Uber para dirigirse a la Escuela de Policía Dantas y en medio del camino, "notó que el conductor a bordo de un Volkswagen Gol desvió su camino con brusquedad y le hacía insinuaciones sexuales".

"Soy bueno haciendo sexual oral”, le dijo el hombre, según informó el medio local NuevaData.

Se supo, que la efectivo policial le pidió que frene la marcha del auto y no lo hizo. "Apenas aminoró la velocidad, se arrojó del auto en movimiento y escapó". En un rápido accionar pidió auxilio por mensajes de WhatsApp a su familia. “El Uber me secuestra”, advirtió la víctima a su ex llamado Jorge.

Fuentes judiciales informaron que el conductor de Uber fue detenido este lunes acusado por el "rapto agravado por tener fines sexuales", a pedido del fiscal Daniel Ichazo, titular de la UFI 1 de Berazategui.