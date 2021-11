Crece el malestar y hay una denuncia contra jefes policiales

La Policía de Río Negro atraviesa una importante crisis. Hace poco más de un año que asumió Osvaldo Tellería como jefe y desde adentro de la fuerza se le cuestiona la falta de respaldo al personal y el exceso de pertenencia a la gestión de Betiana Minor al frente del ahora Ministerio de Seguridad. A los reclamos de las comisarias de la provincia por la falta de elementos y equipamiento, ahora se suma la denuncia de un empleado que presentó una denuncia en la fiscalía por persecución laboral y abuso de autoridad por parte de los jefes de la unidad.

Un nuevo hecho pone en la mira a los jefes policiales. Un empleado de la Comisaría 1° de Viedma, se presentó en la fiscalía para denunciar al Comisario y el resto de quienes imparten las órdenes en la unidad. Expresó que desde que asumieron en febrero, hay una constante persecución hacia todo el personal.

Son comunes los pedidos de traslados para trabajar en otras comisarías de la provincia y a quienes no les dan el pase son sobrecargados en la cantidad de horas de trabajo. En cuanto a las condiciones de trabajo, asegura que durante el invierno trabajaron sin calefacción dentro de la sede ubicada en la calle Alem y que los tres baños que tiene la unidad lo deben compartir a diario entre 140 empleados.

Desde adentro de la Policía las opiniones son coincidentes, "desde la cúpula no hay señales claras hacia dónde ir". No fue bien visto entre los uniformados que se separara de la fuerza al personal de Toxicomanía que logró datos para incautar casi 100 kilos de marihuana en Fernández Oro, porque sus números de teléfonos aparecen en una investigación de la Justicia Federal que volvió a encarcelar a Ruth Montecino en Cipolletti. Pese a que desde el Juzgado le confiaron a Tellería que fueron investigados pero no se les encontró nada que los pueda relacionar como integrantes de la banda narco, y que sólo usaron sus teléfonos personales para avanzar en investigaciones., fue el Jefe quien firmó la sanción.

También hay críticas por el estado de los patrulleros, como se vio en Las Grutas en donde solo funcionaba un auto porque la camioneta de la Unidad 29° no tenía cubiertas. O en Sierra Grande, donde una radio hizo una colecta para juntar cerca de 30 mil pesos para insumos como papel, artículos de limpieza y un celular para recibir los llamados de los vecinos.

Es cuestionado el rol de Tellería en la muerte del joven oficial Gabriel Mandagaray, quien se ahogó por agotamiento físico luego de ser sometido a un sin número de excesos por parte de los instructores del COER. Es que desde la cúpula autorizaron la realización de la supervivencia en Bahía Creek sin ningún tipo de medidas de seguridad o presencia de una ambulancia que pueda intervenir ante una emergencia.