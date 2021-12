Taxista neuquino denunció que vivió una pesadilla en Allen

Un taxista de Neuquén denunció haber sido maltratado por empleados municipales de la localidad rionegrina de Allen y por efectivos policiales durante un operativo de control vehicular. Se atrincheró en el vehículo y, como represalia, dijo que los dos uniformados le rompieron una puerta y le cortaron dos cubiertas con cuchillos.

Jorge Ruiz, se encontraba esta mañana en Allen cuando lo sorprendió un control vehicular implementado por ese municipio.

Los problemas para Ruiz comenzaron cuando le solicitaron la documentación, personal y del rodado.

El taxista admitió tener la licencia vencida, pero el municipio neuquino dispuso, por la pandemia, una prórroga del vencimiento hasta el 31de diciembre próximo. Al parecer esa alternativa no fue tenida en cuenta por los inspectores municipales allenses, y ahí la situación se tornó violenta.

“Me resistí a que me secuestren el taxi porque creí tener la razón. Tengo todos los papeles en regla. Me lo secuestraron porque dijeron que el carnet estaba vencido, cuando la prórroga para la renovación rige hasta el 31 de diciembre de este año. Les mostré que tengo turno para el 30 de diciembre. Les mostré el decreto de siete páginas que tengo en el teléfono y me dijeron que no lo podían leer”, le contó Ruiz a un periodista del Diario de Allen.

Y agregó que “entonces se cerraron y dijeron que me tenían que secuestrar el auto. Les dije que no se los entrego porque está todo en regla, entonces me atrincheré y ahí intervino la policía”.

Señaló que los policías “me quisieron sacar por la fuerza y me dijeron ‘te rompo todo el auto si no salís’”. Agregó que “me golpeaban los vidrios con unas esposas y una piedra. Hicieron palanca en una puerta delantera derecha como para romperla. Como me estaba asfixiando por el calor, encendí el auto para poner el aire acondicionado; el auto se movió, le saqué el cambio y me dijeron que los había querido atropellar”.

Sin embargo destacó que aunque hubiese querido escapar, delante suyo ya estaba preparado el camión grúa para llevarle el rodado a una unidad policial. “Ahí fue cuando me rompieron una puerta y dos gomas, trasera y delantera izquierdas, con un cuchillo tipo Rambo”.

El vehículo fue secuestrado y se lo restituyeron cando abonó una multa de unos 4 mil pesos. Lo positivo de todo eso fue que no le cobraron el acarreo.