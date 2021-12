La querella asegura que Gutiérrez mató a Facundo por enojo

Con unos 50 testimonios que afirman la teoría de que Ramiro Gutiérrez arrolló de manera intencional a Facundo Castillo a la salida de una fiesta en Cipolletti, ahora la querella busca dilucidar después, qué hizo el conductor de la lujosa camioneta BMW X1 tras darse a la fuga y se entregó unas 42 horas después con la mandíbula fracturada. La versión que brindó el acusado sobre un accidente no es creíble para la querella que sostiene que lo mató de manera intencional producto de su enojo.

El abogado de la familia de Facundo, Juan Manuel Coto, brindó algunos detalles de la causa en el programa La Torre de Mitre Neuquén, y puso en duda la versión sobre cómo se fracturó la mandíbula. "Tenemos cierta información que me voy a reservar. No tenemos pruebas que se haya producido la agresión que Gutiérrez dice haber sufrido. No es la información que tenemos", aseguró el profesional en relación a la declaración que brindó el joven roquense de 24 años en la audiencia de formulación de cargos, en la que relató que recibió un piedrazo en la cara, y que casi tambaleando subió a la camioneta para escapar, pero que volvió unos minutos después porque se había olvidado a un amigo y allí se produjo la muerte de Castillo.

Por qué hace lo que hace, por un enojo. Reafirma que fue intencional, por un enojo lleva adelante esta acción de atropellar un grupo de personas en el que resulta muerto Facundo. Tenia un razón para hacerlo y nos aleja de la versión que dice que fue un accidente que lo atropella cuando hace marcha atrás. Tenía una intención, da la vuelta en U en la ruta 22 retoma por la calle y apunta hacia un grupo de personas con la cual sus amigos habían tenido un altercado y entre ellos estaba Facundo

"La fractura está confirmada pero no se estableció en qué momento se produjo. La realidad es que los testimonios no mencionan esta situación con respecto al conductor del vehículo. Tenemos sospechas de que se podría haber producido en otro momento, pero eso también está sujeto a la investigación", explicó Coto.

De todas maneras, para el abogado, si recibió una agresión justifica la reacción posterior de Gutiérrez: "Por qué hace lo que hace, por un enojo. Reafirma que fue intencional, por un enojo lleva adelante esta acción de atropellar un grupo de personas en el que resulta muerto Facundo. Tenia un razón para hacerlo y nos aleja de la versión que dice que fue un accidente que lo atropella cuando hace marcha atrás. Tenía una intención, da la vuelta en U en la ruta 22 retoma por la calle y apunta hacia un grupo de personas con la cual sus amigos habían tenido un altercado y entre ellos estaba Facundo".

La querella está de acuerdo con la acusación formulada de homicidio simple porque "Gutiérrez quiso terminar con la vida de Facundo. Su propósito era ese y lo concretó", y dejó abierta la posibilidad de que pueda ser más grave "en caso de poder probar que el atentado no sólo iba contra Facundo sino también contra otras personas".

Para Coto será muy importante poder determinar qué pasó desde el momento en que arrolló a Facundo, a las 7 de la mañana del domingo 19 de diciembre, hasta que se entregó en la fiscalía el martes 21 a la 1 de la madrugada. Es que permitirá saber si la camioneta fue alterada para que la Justicia no encuentre pruebas (sólo tiene dañado un espejo y la escobilla de la luneta trasera) como también si algunas de las personas que salieron con él de la fiesta en la Finca La Nonnina colaboraron para que se mantenga prófugo.

"Tenemos algún dato de las personas que iban con Gutiérrez. Con el correr de la investigación iremos sabiendo si esto fue producto de que alguien lo arengó o fue una decisión de él que nadie pudo evitar. porque por ahí podría haber un debate en cuanto a que rol les cabría (a los acompañantes). Todavía no reconstruimos ese momento. Sabemos hacia donde se dirigieron pero no qué hicieron cuando salieron de ese lugar, quizás alguno lo ayudó a esconderse o para alterar la pruebas sobre todo el estado del vehículo", sentenció el abogado.

Con Gutiérrez detenido con prisión preventiva, y con la mayoría de los testigos que ya aportaron su versión, ahora se esperan las pericias que sostengan lo que dicen las personas que presenciaron el ataque. Además, "se están relevando cámaras de seguridad, telefonía celular, redes sociales. para establecer quienes son las personas que lo acompañaban y que acciones llevaron a cabo".