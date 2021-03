Centenario: hartos de la "familia chorra", quemaron su casa

Furia sábado por la madrugada en un barrio de Centenario. Vecinos se hartaron de sus vecinos "los delincuentes", tal como ellos lo denunciaron. Los acusaban por robos y tiroteos ocurridos en el barrio en los últimos meses. Hubo mucha tensión y una importante presencia policial.

El B° Primeros Pobladores se convirtió en una verdadera "batalla campal", el vecindario, según denunciaron en los medios locales, se se cansaron de los hurtos y balaceras entre los mismo integrantes de una familia. Pasada la medianoche en la esquina de Hugo Chávez y 25 de Mayo llegaron cinco móviles policiales y custodiaron y resguardaron a cuatro personas que fueron retiradas del domicilio porque a una cuadra del lugar ya se reunían vecinos para echar a la familia. Además, cabe destacar que "el mismo terreno es compartido con otras personas que no estarían involucrada en los hechos", según informó el porta Centenario Digital.

Unos 60 vecinos pasaron horas en "vigilia", y decididos de hacer justicia por mano propia. A las 4 de la mañana quemaron por completo la vivienda de la supuesta "familia chorra". Una dotación de bomberos voluntarios acudió al lugar pero poco había por hacer, el fuego había destruido la vivienda.

Furioso, un vecino sostuvo que hace tres meses llegaron desde otro barrio: "Nos amenazaron, nos roban, algunos son menores, ahora si quedan libres no sabemos cómo van a reaccionar pero acá no los queremos más, vamos a estar unidos nos convocaremos de vuelta si piensan volver, no soportamos más los tiroteos este es un barrio tranquilo y de gente laburante”.

EL MISMO DÍA, PERO EN UN BARRIO NEUQUINO, SE VIVIÓ OTRA MADRUGADA LLENA DE VIOLENCIA

Violación, escrache, y represión. Detonaciones de escopetas con postas de goma, gases, pedradas. Un sector del barrio Gran Neuquén Sur se convulsionó el viernes por la noche, después que algunos de sus vecinos libraran una guerra vindicativa ante lo que -se asegura- fue un caso de violación de una niña de 10 años, por un familiar (un tío).

Familiares de la nena y otros fueron al domicilio del presunto abusador, hicieron pintadas, e intentaron incendiar la casa. La policía llegó al lugar para impedir esa conducta, y allí, al rato, se desencadenó un enfrentamiento, según testigos y posteos registrados en las redes sociales. Los incidentes se registraron en Avenida del Trabajador y Rhode, y el sector quedó tapizado por piedras que fueron arrojadas contra los efectivos policiales. El sábado, se volvió a repetir la situación. Hasta el momento la justicia no se ha explayado por lo acontecido.