El secuestrador Colicheo "quería sacar provecho económico”

Mientras continúan los rastrillajes para dar con Javier Videla, el trabajador judicial que está desaparecido desde el jueves, esta mañana habló en Radio La Super de Roca, Julio Sánchez, la pareja, y dio su versión de lo que pasó en su casa la noche en que se llevaron a Videla.

«Ese jueves, viene Antonio Colicheo cerca de las 10.30 de la noche y me dice vengo a decirle a Javier que ya está listo el auto. Colicheo no era nuestro mecánico, él hacía changas. Nosotros lo conocimos por una amiga de Javier que nos lo presenta. Por eso Javier le dio el auto de la hermana para que lo arregle”

Agregó Sanchez que “los dos fueron a buscar el auto y al rato vuelve solo Colicheo en el vehículo de Javier. Entonces le pregunto: ¿dónde está Javier? Colicheo me dijo que pensó que ya había llegado. Al rato, vuelve Colicheo al departamento y me dijo que fue a dar una vuelta para ver si lo veía, pero no sé dónde está Javier. Yo le digo no sé qué decirte Antonio, estaba con vos. Entonces me dice subite al auto. Ahí escuche que Javier me grita desde el auto “Julito corré, metete adentro”. Corro a mi departamento y Colicheo me dispara dos veces. A partir de ahí no supe más nada de Javier. Radiqué la denuncia rápidamente”

«Para mi Colicheo quería sacar provecho económico. Otra cosa no puedo pensar sino», reflexionó la pareja de Videla.

Finalmente indicó que «todavía no hay novedades sobre dónde está. Continúa la búsqueda y rastrillajes en toda la zona. Si se sabe que Colicheo tiene varios aguantaderos, pero seguimos buscando a Javier».