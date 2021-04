Comenzó el juicio por el brutal femicidio de Marta Toledo

Con el alegato de apertura del fiscal jefe Juan Agustín García comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Marta Toledo, cometido en una zona de chacras de la ciudad de Centenario en julio de 2020. El imputado Rodolfo Lucini, y el delito que el representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó es homicidio agravado por femicidio, en carácter de autor.

En el juicio se discutirá la responsabilidad penal del acusado y en caso de ser encontrado responsable, el delito atribuido prevé la pena de prisión perpetua. García le manifestó al jurado que “el viernes, después de valorar las pruebas que se van a producir acá, la fiscalía les va a pedir un veredicto de culpabilidad por el delito de femicidio”. Agregó que “cuando volvamos a hablarles del caso en el alegato de clausura, a ustedes no les van a quedar dudas de que el hecho ocurrió y de que R.F.L, fue quién lo cometió”.

El juicio por jurados comenzó cerca de las 8:30 en la Ciudad Judicial en forma presencial, aplicando un protocolo sanitario específico que fue elaborado por las autoridades judiciales debido a la pandemia de COVID-19. Las audiencias se extenderán hasta el próximo viernes cuando el jurado pasará a deliberar y luego deberá emitir un veredicto.

Antes del comienzo del juicio, la jueza de garantías Estefanía Saulí, que dirige el debate e interviene como jueza técnica dio las instrucciones generales a los y las integrantes del jurado popular entre las cuales mencionó: "toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario; ustedes deben valorar sólo la prueba que genere durante el debate; le corresponde a la fiscalía demostrar la culpabilidad del imputado; ustedes no deben buscar información del caso en otros ámbitos; deben tener la certeza para condenar más allá de toda duda razonable y si tienen dudas deben emitir un veredicto de no culpabilidad; el acusado puede permanecer sin declarar y eso no puede ser valorado en su contra".

El jurado popular está integrado excepcionalmente por 20 personas, de las cuales 12 son titulares y 8 suplentes (4 mas de lo habitual, debido a la situación sanitaria), distribuidos en partes iguales por sexo. Desde hoy, y en principio hasta el viernes, se producirá la prueba entre la cual escucharán testigos, familiares de la víctima, efectivos de la Policía provincial que participaron de la investigación, peritos que realizaron intervenciones en el caso, personal del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, entre otros.

En esta modalidad de juzgamiento para que haya un veredicto de culpabilidad, son necesarios al menos 8 votos de los 12 integrantes titulares. Un número menor a ese, implicará un veredicto de no culpabilidad. El fiscal jefe contará durante el debate con la asistencia del funcionario de la fiscalía Bruno Miciullo. Mientras que la defensa del imputado está a cargo de los abogados particulares Roberto y Gastón Berenguer.

¿Qué sucedió con María Marta Toledo?

La teoría del caso que presentó el fiscal jefe fue que el hecho ocurrió el 29 de julio de 2020 entre las 13.30 y 14.30. R.F.L y María Marta Toledo se conocían, tenían un vínculo de amistad, y él pasó a buscarla por la casa de ella en el centro de la ciudad de Neuquén. A bordo de una camioneta Chevrolet, ambos se fueron por Ruta 7 hacia Centenario. El imputado manejó por esta vía hasta la zona del Parque Industrial y luego tomó caminos alternativos hasta llegar a la zona de chacras de Centenario. Detuvo la marcha del rodado en la Calle 4, que es paralela a un canal de riego y allí, golpeó a la mujer con un matafuego en la cabeza y el rostro. Le provocó la muerte como consecuencia de un traumatismo de cráneo. El cuerpo de la víctima fue encontrado dos días después en el interior del canal de riego.

Desde que se le formularon los cargos, hace aproximadamente 8 meses, R.F.L, permanece detenido con prisión preventiva. El imputado, fue detenido en el marco de un allanamiento en agosto de 2020 y la medida fue requerida por la fiscalía debido a la existencia de riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación.