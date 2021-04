Tierras en El Chañar: usurpación y rebeldía

Durante una audiencia realizada este viernes en la Ciudad Judicial, el fiscal Marcelo Silva formuló cargos a dos personas y pidió la rebeldía y captura de otras dos que no se presentaron, en ambos casos a partir de su participación en una toma de tierras en San Patricio del Chañar.

Los hechos, según describió el fiscal, comenzaron entre el 27 de septiembre y el 24 de octubre del año pasado y continúan en la actualidad. Silva explicó que las dos personas acusadas, C.E.M y E.C.T, junto a F.M.T, L.A.A. y J.G, fueron identificados como integrantes de un grupo que, por la noche y sin autorización, ingresó y tomó posición de aproximadamente 36 hectáreas de tierra, pertenecientes a una empresa privada, en la localidad de El Chañar.

La fiscalía calificó el accionar de los acusados como el delito de usurpación, en calidad de coautores..

El fiscal detalló que, pese a haber sido intimadas, aproximadamente 250 personas permanecen en la actualidad en el predio y que la acusada y los acusados “han actuado como voceros y referentes del grupo”. Previo a la formulación de cargos, el representante de la fiscalía pidió la rebeldía y captura de F.M.T y L.A.A, que no se presentaron a la audiencia. En el caso de J.G no se solicitó esa medida ya que el defensor particular, que asumió recientemente, pidió un plazo para conocer el caso.

En todos los casos, la querella particular, que interviene en representación de la empresa propietaria de las tierras, adhirió a los planteos del Ministerio Público Fiscal. Tras escuchar a las partes, la jueza tuvo por formulados los cargos, declaró la rebeldía y captura en los casos que fue solicitado y abrió la etapa de investigación, por un plazo de cuatro meses.