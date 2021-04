Se hizo viral la respuesta a la intendenta de Allen

Durante en fin de semana la intendenta de Allen, Liliana Martín utilizó sus redes sociales para poder recuperar la bicicleta que le robaron. La situación fue insólita, porque la abogada representa al oficialismo provincial y tiene llegada a los altos funcionarios de Juntos Somos Río Negro. Pero más insólita fue la respuesta de un vecino que trajo a la memoria un robo que sufrió dentro de las instalaciones del municipio de esa ciudad.

Entre más de 200 comentarios que recibió la publicación de Martín, un usuario de Facebook le escribió y aportó un dato sobre la localización de la bicicleta: "Esa bici la están ofreciendo en el 11 de noviembre recién la vi", aseguró Pablo Martín Artal. A lo que la intendenta le solicitó "te ruego me pases por privado más datos o tu cel y te llamo. Gracias".

Sin embargo, el nuevo comentario del hombre que le aportaba un dato no fue alentador para la búsqueda, sino que le recordó un extraño episodio del cuál la mandataria no se hizo cargo en su gestión. "La venden en 2.500 pesos... se acuerda de los reclamos porque me secuestraron el auto con el baúl lleno de herramientas y.me las robaron en el municipio y me dijo que usted no se puede meter, bueno yo tampoco y ojalá la encuentre. En la vida todo se paga", le contestó en un mensaje que tiene más de mil reacciones, la mayoría para burlarse de Martín.

Martin vive en pleno centro de Allen, a pocas cuadras de la municipalidad. No es una zona calificada como insegura por parte de la Policía. Sin embargo, alguien logró entrar al garaje y llevarse la bicicleta sin que nadie vea nada. Hasta el momento no hay precisiones que sirvan para dar con el botín del intrépido ladrón que abrió el portón y escapó pedaleando.

De acuerdo a las consultas realizadas por mejorinformado.com al joven le secuestraron un auto por falta de documentación. Y pese a que les solicitó a los inspectores que le dejaran sacar las herramientas porque las necesitaba para trabajar, ellos se negaron y el vehículo fue trasladado al Corralón Municipal. Luego de pagar la multa y lograr que desde el Juzgado de Faltas se levante el secuestro, el baúl estaba vacío. La queja llegó hasta la intendenta, quien le respondió que ella no podía hacerse cargo del faltante.