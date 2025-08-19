Escándalo en Cipolletti: motoqueros coparon la plaza y desafiaron a las autoridades por lo soperativos de control

A una semana del megaoperativo que terminó con 18 motos secuestradas, un grupo de motoqueros volvió a escena y eligió el corazón de Cipolletti para lanzar su provocación. Un claro mensaje desafiante a las autoridades y a los vecinos que permanentemente se quejan de los ruidos molestos de las motos con escape libre a cualquier hora.

Este martes por la noche, cerca de veinte motos estacionaron en Roca al 400, frente a la Plaza San Martín y a metros del municipio y la Comisaría 4°. Con un auto de soporte y parlantes potentes, pusieron música a todo volumen y transformaron el centro en un escenario de desafío abierto a las autoridades. El mensaje fue claro: no se resignan a los controles y van por la revancha.

La postal fue el contragolpe de los jóvenes que una semana antes habían quedado golpeados por el Plan Operacional “Noche Segura”, cuando la Comisaría 4°, la Brigada Motorizada de Apoyo y Tránsito Municipal habían desplegado un fuerte operativo en las plazas San Martín y Arroba. Esa noche, entre las 23 y las 2, secuestraron 18 motos y 2 autos por falta de documentación y escapes antirreglamentarios.

El personal de tránsito y los policías montaron un procedimiento y muchos de los motoqueros rebeldes desaparecieron

Es más, durante el fin de semana, desde el municipio se organizaron operativos casi permanentes que lograron sacar de las calles 43 vehículos, de los cuales 28 fueron motos, que fueron puestos a disposición del Juzgado de Faltas para la aplicación de sanciones. Además, se confeccionaron 55 actas contravencionales.

Vecinos que pasaban por la plaza quedaron sorprendidos por la impunidad con la que los motoqueros eligieron mostrarse justo en el lugar donde se había dado el golpe policial más fuerte. Para muchos fue un gesto desafiante, una forma de marcar territorio frente al poder municipal y policial.

Finalmente, pasadas las 21, el.personal de Tránsito y de la Comisaría 4° llegó a la plaza San Martín para controlar la situación. Muchos de los motoqueros que desafiaban minutos antes, desaprecieron rápidamente y los que no alcanzaron, tuvieron que rendir cuentas.

En la camioneta municipal se llevaron las motos secuestradas

A las 22 ya no quedaba casi nadie, solo aquellos que vieron como sus motos eran cargadas a una camioneta municipal como secuestro.

Desde el municipio confirmaron que los operativos continuarán en distintos barrios y que las motos con escapes libres seguirán siendo el blanco principal. La pelea entre las autoridades y los motoqueros parece recién empezar, y el centro de Cipolletti ya fue el escenario del primer desafío en público.