La Academia y el Carbonero, a todo o nada en el Cilindro

El Cilindro de Avellaneda volverá a encenderse esta noche cuando Racing y Peñarol definan el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, el equipo dirigido por Gustavo Costas tendrá la obligación de remontar la serie tras el 0-1 sufrido en la ida en Montevideo, en un partido marcado por el mal estado del campo de juego del Campeón del Siglo.

La Academia llega con la presión de revertir no solo la serie, sino también un presente adverso en casa: acumula tres derrotas consecutivas en el Cilindro, la peor racha de su historia en un arranque de torneo. La última caída fue el fin de semana frente a Tigre, en un desenlace agónico que volvió a exponer las dudas defensivas del equipo.

Peñarol, por su parte, también llega golpeado. El Carbonero perdió el invicto de seis partidos en el torneo uruguayo al caer 2 a 1 frente a Boston River y, además, no podrá contar con su máxima figura, Leonardo Fernández, lesionado en el encuentro de ida. Diego Aguirre deberá reacomodar las piezas en un duelo que promete ser intenso y con clima de verdadera copa.

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Fortaleza y Vélez, que también se define esta semana.

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortés; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Maximiliano Silvera, David Terans y Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.