Antes de suicidarse, el pulpero fue denunciado por abuso

La Justicia inició una causa por la muerte del pulpero, quien conoció la fama durante el verano tras ser viral en las redes cuando con su vieja camioneta Ford F-100 avanzaba por la arena suelta de Las Coloradas sin importarle el avance del mar. Luego de cientos de memes que lo transformaron en un superhéroe de las redes, Cristian Firmapaz fue encontrado sin vida. En el lugar no había rastros de terceros y su cuerpo no presentaba signos de violencia ni de criminalidad, por lo que la causa apunta a un suicidio.

Durante las horas después del hallazgo del cuerpo colgado de un arco de la cancha de fútbol cerca del Club Hípico de San Antonio Oeste, a unas diez cuadras de su domicilio, circularon varias versiones, hasta que finalmente desde la Comisaría de la Familia de San Antonio Oeste se confirmó que anoche una joven se presentó en la sede policial y radicó una denuncia contra Firmapaz, a quien acusaba de haberla abusado.

La información oficial fue muy escueta y sólo se limitaron a confirmar que la hermana de la víctima, una joven de 17 años, lo acusó de haberla abusado. Trascendió que entre la víctima y Firmapaz, de 35 años, había un parentesco (no se amplía el grado de relación para resguardar la identidad de la víctima) que agravó aún más la situación. Incluso se supo que el hecho se produjo en la precaria casa en la que vivía el pulpero con su familia.

Luego de conocerse el suicidio del pulpero, la mujer que realizó la denuncia se presentó nuevamente en la Comisaría para ampliar la acusación e incorporarle varias amenazas que sufrió la víctima y toda su familia por parte de allegados y conocidos de Firmapaz.

El pulpero conoció la fama y fue noticia a nivel nacional, hasta se creó un grupo de Facebook con más de 13 mil miembros, en los que se intentaba que Ford le regale una Ranger nueva ante la hazaña de cruzar con su deteriorada F-100 una zona de arenas blandas en la zona de Las Coloradas con el mar pegando contra el acantilado, mientras conductores con camionetas mucho más modernas y con tracción en las cuatro ruedas daban la vuelta en U y no se animaban a pasar por ese lugar.

Pese a la insistencia para que Ford le cambie la camioneta, sólo llegó una promesa desde la firma con asiento en General Pacheco, que consistía en repararle la F-100 para dejarla como nueva. En un primer momento no se pudo llevar adelante porque Firmapaz no tenía el título de propiedad del vehículo, sin embargo luego cuando lo consiguió, gracias a una gestoría que le realizó los trámites sin cargo, no tuvo más noticias desde la marca del óvalo.