Acuchilló a su ex y a un hombre y le dieron domiciliaria

En un episodio que de llegar a juicio se calificaría como tentativa de femicidio y femicidio vinculado, un hombre fue conminado a pasar 15 días de prisión en su domicilio por un juez de Garantías de Cutral Co. Hace tres días, atacó e hirió con un cuchillo a su ex pareja y también a la ex pareja de la mujer, quienes se habían encontrado por casualidad en la calle a conversar.

Este martes se realizó la audiencia de formulación de cargos. Del hombre, se sabe que sus iniciales son D.I.N.V y fue la fiscal Ana Mathieu quien lo acusó por los delitos de agresión con toda arma y lesiones leves agravadas por ser con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que ha mantenido una relación de pareja, en carácter de autor.

La fiscal requirió que se le imponga al acusado un mes de prisión domiciliaria con el argumento que existe “peligro de entorpecimiento de la investigación y riesgo para la integridad de la víctima”.

Además de la prisión domiciliaria, la fiscal del caso requirió que se le imponga al imputado la prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio, hacia las dos víctimas y por el plazo de cuatro meses.

La teoría del caso que presentó la fiscal fue que el hecho ocurrió el 16 de mayo de 2021 cerca de las ocho de la tarde en Catan Lil y Pichi Neuquén del barrio Zani de Cutral Co. La víctima se dirigía hacia su domicilio cuando se encontró con una expareja, la madre del hombre y un niño. Estaban manteniendo un diálogo cuando a los pocos minutos apareció D.I.N.V, a bordo de un auto. Descendió y comenzó a insultar a los presentes por lo que se generó una discusión. Sacó un cuchillo y le dio un puntazo a la mujer. El hombre con el que dialogaba la mujer, que antes fue pareja de ella, intentó defenderla y D.I.N.V le produjo, con el cuchillo que portaba, un corte en la zona del tórax por lo que debió ser hospitalizado. El imputado se fue del lugar tras de las agresiones y fue detenido por la policía cuando llegaba a su domicilio. Luego, a raíz de una requisa vehicular, fue secuestrado de su automóvil el cuchillo utilizado para lesionar a las víctimas.

El juez de garantías Mario Tommasi dio por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido por la fiscalía y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses. Además el magistrado fijó la prisión domiciliaria por 15 días mientras que la prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio fue fijada en cuatro meses.