Hackearon a una ex legisladora y estafaron a sus contactos

"Hola, ¿cómo está, me podés hacer un favor?", arrancaban las comunicaciones por mensaje privado de Instagram. De un lado, la que solicitaba la ayuda era la ex legisladora de Juntos Somos Río Negro y actual concejal de Río Colorado, Elsa Inchassendegue. La respuestas de sus amigos virtuales no se hacía esperar y servía de píe para continuar con la estafa: "Tenés algo de dinero en una cuenta del banco, es que me excedí en el límite diario y necesito hacer una transferencia urgente, en una hora te lo devuelvo".

Con esta artimaña, un estafador se alzó con más de 100 mil pesos que diferentes contactos fueron transfiriendo tras el pedido de su amiga la concejal.

Según la denuncia realizada en la Comisaría 11° de Río Colorado, el lunes por la tarde alguien logró hackear la cuenta de Instagram de una de las referentes del oficialismo provincial en esa ciudad. Una vez que lograron ingresar y cambiar las claves para tener absoluto control, comenzaron a enviar mensajes privados a casi todos los 650 seguidores que tiene la actual concejal, en los que le solicitaban hacer una transferencia a un CBU con la excusa de que se había excedido en el límite diario y debía hacer una operación con urgencia.

El monto enviado electrónicamente por los estafados variaba de acuerdo al saldo de cada uno. El pedio era por 15 mil pesos, que serían devueltos en una hora, sin embargo muchas de las víctimas no tenían ese dinero disponible en su cuenta del banco "Provincia o Santander", como le solicitaba el estafador, por lo que transfirieron menos cantidad.

La maniobra delictiva fue descubierta por la titular de la cuenta ya entrada la noche, cuando pudo recuperar la contraseña y volvió a ingresar en su cuenta de Instagram. Tamaña sorpresa fue cuando descubrió más de una decena de mensajes privados a los que fue leyendo uno a uno, y descubrió que muchos de ellos habían aceptado prestarle una suma de dinero con un simple pedido a través de un mensaje, que ella nunca envió.

Las transferencias bancarias fueron realizadas a distintas cuentas y de diferentes bancos. La fiscalía descentralizada de Río Colorado trabaja en la investigación, aunque en estos casos es muy difícil poder recuperar el dinero, ya que los estafadores tienen aceitados los mecanismos para triangular rápidamente el saldo entre varias cuentas hasta que, favorecidos por la burocracia y el secreto bancario, los tiempos se dilatan y ya no quedan rastros.