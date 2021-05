Mujer mató a su pareja de un cuchillazo: "quise asustarlo"

Nadia Navarro Montenegro tiene 23 años y está presa. Atacó y mató a quien era su pareja, Alejo Oroño, quien tenía 22 años, con un cuchillo. Fue en la calle, frente a su casa. Y ahora dijo que no era su intención matarlo, sino "solo asustarlo". El caso es singular: el crimen quedó grabado por una cámara de seguridad.

Su abogado defensor presenta la situación como un caso de "defensa propia". Pero el fiscal del crimen, ocurrido en Hurlingham, Javier Ghessi, pidió que se redefinir la causa, para pasarla de homicidio simple, a homicidio agravado por haberse cometido contra una persona con quien mantenía una relación de pareja. Esa carátula prevé prisión perpetua.

La mujer, al ser indagada por primera vez desde que ocurrió el hecho, sostuvo: "No lo quise asesinar, solo quise asustarlo, porque tenía miedo al momento de confrontarlo".



"Ella dijo que estaba cansada de él -por Oroño- porque no dejaba de molestarla a ella, a su madre y su hijo", indicó un vocero.



También agregó que en otro tramo de la declaración indagatoria, que duró cerca de dos horas, ella afirmó que atacó a su ex "en defensa propia porque sentía amenazas de la otra parte", pero que en un video que está en la causa se puede ver al joven, que "en ningún momento hizo gestos de ataque contra ella".

El fiscal Ghessi solicitó al Servicio Penitenciario bonaerense el traslado de la imputada a un penal y que abandone la Comisaría de Morón, lugar donde estaba alojada hasta su declaración. Para agravar la situación de la detenida, una prima de la víctima declaró en la Justicia que "él no se animaba a denunciar a Montenegro por vergüenza, por ser hombre y que una mujer le pegue. Ella era muy violenta y maltratadora. Una vez le pegó con un palo".



El crimen de Alejo Oroño ocurrió el miércoles 10 de febrero a la madrugada, en la localidad de William Morris, en el partido de la zona oeste del conurbano.