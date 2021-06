“Llegué cuando le hundía el cuchillo en el pecho”

La socióloga que trabaja como orientadora vocacional en una escuela de Quilmes y que ayer, cuando concurrió a la casa de un alumno que no asistía a las clases virtuales, fue testigo del intento de femicidio de la madre del niño por parte del padre, relató este martes el momento en el que el hombre apuñaló a la víctima y dijo que el hecho se produjo en un contexto en el que la violencia está naturalizada.

Flavia Angelino, quien trabaja en la Escuela 9 de Quilmes , en diálogo con el canal TN, sostuvo que ella "iba a buscar al estudiante y a tomar registro del contexto socioambiental en el que estaba haciendo la tarea. Cuando llego al domicilio no hizo falta siguiera que golpeara con las manos porque en ese momento sale la mamá gritando y el padre con el arma y le hundió el cuchillo en el pecho", detalló la trabajadora con respecto al momento justo del intento de femicidio.

En ese instante, con la ayuda vecinos, alertó a la policía que patrullaba la zona, que asistió a la mujer y apresó al agresor, madre y padre de dos niños, uno de ellos alumno de cuarto grado de la escuela en la que ella trabaja: "Son dos hermanos. El que llegué a buscar está en cuarto grado, estaba adentro. Esta es una situación que está naturalizada, donde no es extraño el golpe, no es extraña la agresión, de hecho, el grito (de la mujer) se escuchaba desde la esquina y no había nadie, salvo los vecinos en el momento en que se manifiesta en la puerta".





Asimismo, agregó que la mamá de los pequeños "tenía la cara desfigurada, son cosas que no ocurren en un momento determinado, sino que son de largo tiempo" , afirmó angustiada. En referencia a los niños, Angelino aseguró que quedaron al cuidado de la familia, que lo primordial en este momento "es darles toda la contención desde las distintas instituciones y que el tema ya está judicializado es muy importante".

Cabe destacar, que ante algunos emergentes del año pasado, desde el establecimiento escolar decidieron con el equipo directivo ir a ver el contexto, el espacio socioambiental en cual el estudiante no se estaba haciendo presente en las clases virtuales.

"Su comunicación era muy escasa, también con los dispositivos. Es una historia puertas adentro, quizá conocida por los vecinos pero que no salía. Él hablaba como cualquier pequeño pero no contaba esta situación que esta naturalizada. Lógicamente el día de ayer estaba muerto de miedo", dijo la mujer, y ante la pregunta de la periodista aclaró que tanto su alumno como su hermano no tenían lesiones.



El terrible episodio de violencia de género ocurrió este lunes pasadas las 10 de la mañana en una casa de la calle Garibaldi al 1100, de Quilmes, donde fue herida la mujer, por su marido, de 40 años, quien fue detenido cuando intentaba escapar del lugar.



La víctima de 39 años fue trasladada Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte, lugar donde recibió la atención médica correspondiente debido a que, como consecuencia del ataque, estaba herida de arma blanca a la altura del tórax y tenía varias lesiones en el rostro.



Un allanamiento de urgencia en la vivienda donde ocurrió el hecho fue llevado a cabo por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO), y de esta manera lograron el secuestro del arma blanca utilizada, que se encontraba en la mesa de la cocina con manchas de sangre, detallaron las fuentes. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo de Karina Gallo, quien avaló lo actuado y dispuso la aprehensión del imputado.