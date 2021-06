Aberrante: violó en su camioneta a una nena de 13 años

Una terrible escena la vivieron efectivos policiales que al ver movimientos "extraños" dentro de una camioneta, se acercaron y se encontraron con un hombre violando a una nena de 13 años. El agresor sexual quedó detenido y fue trasladado a la comisaría segunda de Las Heras, en Santa Cruz.

El vehículo hacia más de 40 minutos que estaba estacionado en una céntrica esquina, sin embargo en su interior se advertía movimiento y esto llamó la atención no solo a los peatones y automovilista, sino también a una patrulla de policías que recorría la zona. “Por favor, no me escraches, soy casado y estoy con mi amante”, fue el aberrante grito del abusador al verse descubierto por los efectivos, según informó el portal local La Opinión Austral.



El hombre estaba con una nena de 13 años en el interior de la camioneta Volkswagen Saveiro.

Los agentes, según afirmaron los testigos, trataron de actuar profesionalmente ya que la situación del agresor o podía empeorar más. El abusador fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó formalmente detenido tras declarar en el Juzgado de Eduardo Quelín. Asimismo, se dio intervención a Niñez y se activó el protocolo para víctimas de abuso sexual para contener a la menor.