Un juez dejó libre a un violador porque usó preservativo

Un polémico fallo en las últimas horas puso en el tapete la credibilidad y consciencia de la realidad en este caso de un Juez de Santa Fe, que dejó libre a un imputado por abuso sexual porque usó preservativo. “No puedo relacionar ni entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima”, sostuvo Rodolfo Mingarini en los tribunales santafesinos.

El hombre que fue denunciado por violación quedó en libertad, con medidas restrictivas, a pesar que la víctima de este violador manifestó a través de la fiscalía que temía por su integridad física. Entre sus argumentos para desestimar el caso dijo que no entendía cómo el agresor tuvo tiempo de ponerse un preservativo al momento del ataque mientras que sostuvo que “no hay discusión del acceso carnal”, para poner en duda el consentimiento de la mujer.

La mujer abusada había denunciado que un albañil que trabaja frente a su casa ingresó a su domicilio y la abusó sexualmente: “Me violaron”, alcanzó a decir entre lágrimas cuando ingresó a la comisaría. “La víctima se encuentra orientada en tiempo y espacio, sin alteraciones en la memoria, ni alteraciones sensoperceptivas y que además a lo largo de su relato se pueden registrar varios momentos de angustia en relación a que iba contando lo sucedido”, sostuvo Celeste Minitti, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en la audiencia por medidas cautelares que se llevó adelante en Tribunales el pasado domingo.

El examen médico legal da cuenta de lesiones compatibles con un abuso sexual, además de otros golpes en su cuerpo relatados en la denuncia y se halló material biológico del hombre en la escena, según se detalló desde el MPA en la audiencia. Asimismo, el imputado se entregó a la policía una vez que se enteró que era buscado y nunca negó “la relación sexual”.

“No puedo relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima”, fue lo que argumentó el juez para liberarlo y agregó: “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo... no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”.