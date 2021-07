Abusó de una mujer y su bebé dentro de un auto; no lo imputaron

Conmoción e indignación en Comodoro Rivadavia luego de que un hombre fuera detenido por abusar sexualmente de una mujer y su bebé dentro de un auto el pasado domingo. Sin embargo este lunes el acusado no pudo ser imputado por no haber pruebas suficientes en su contra. Según informaron fuentes judiciales, la víctima "estaba en pánico y se negó a ser atendida por personal médico".

Según la denuncia difundida este fin de semana por el medio local ADN Sur, el aberrante hecho habría ocurrido en el interior de un vehículo sobre una de las calles principales de la ciudad. Quién alertó a los efectivos policiales fue una vecina luego de escuchar "los gritos desesperados, tanto de la mujer como del pequeño" . Tras el llamado del hombre la policía de General Mosconi arribó inmediatamente al lugar, en la calle Virgen de Lourdes al 200, donde encontró a un hombre con lesiones en el rostro y una mujer de 21 años y su bebé, a los gritos.

Según lo que declaro la víctima, luego de "tomar varias botellas de alcohol dentro de una vivienda, subieron al auto para ir a la casa de un primo", en el barrio Próspero Palazzo, y fue allí, durante el corto recorrido que el conductor comenzó a "tocarme las partes íntimas e intentar hacer lo propio con el bebé".

Asimismo, la fiscalía encabezada por Laura Martini no logró imputar al acusado al no encontrar pruebas suficientes en su contra. Según explicó "la vecina que llamó al 911, única testigo del hecho, no pudo ser ubicada por la Justicia, y al haber rechazado la víctima ser revisada por el equipo médico, tampoco hay constancia de sus lesiones".