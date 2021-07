Drogó, violó y ahorcó con una bufanda a la adolescente de 17

El desgarrador testimonio de una adolescente de 17 años que denunció haber sido violada y ahorcada con una bufanda el pasado jueves, en medio de una cita con un hombre de 30 años que, después de drogarla, abusó de ella en interior de un auto en el Parque Pereyra Iraola, en Buenos Aires, del partido bonaerense de Berazategui.

El agresor le envió un mensaje luego del abuso y que sólo le preocupaba saber si seguía con la cara "morada", producto del ahorcamiento que le había provocado con una bufanda. "Cuando yo estaba con la Policía, me mandó un mensaje y me puso que si todavía seguía teniendo la cara morada", contó la víctima entre sollozos y de espaldas a una cámara de televisión del programa "Cortá por Lozano", que se emite por Telefe.

Después, con miedo la menor relató como, con temblores y en llanto, regresó a su hogar tras haber sido violada. Y que no le salían las palabras porque todavía estaba en estado de shock. "Yo llego a mi casa, y estaban mi mamá y me hermana acostadas. Prenden la luz. Y mi mamá me dice: '¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó?'. Yo no podía... Hasta que mi hermana me dice: '¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo?' Y yo le digo: '¡Me violó, me violó!' Y buscaron a toda la Policía", relató la adolescente.

Desesperados sus familiares llamaron al 911 y rápidamente llegaron efectivos. Ahí, la víctima precisó que en ese momento el hombre de 30 años le mandó un mensaje y explicó que los agentes le sugirieron que le pidiera volver a encontrarse, para detenerlo: "Yo le pedía que me llevara al hospital, porque la Polcía me decía que él viniera a buscarme. Yo le decía que me llevara al hospital, que yo no había dicho nada, que yo estaba en la casa de una amiga. Que nadie sabía nada".

"El me decía que se me iba a pasar lo de la cara y que yo estaba loca. Yo le decía: '¿Cómo se me va a pasar después de que me violaste? ¿Por qué me hiciste eso? Si yo no me lo merecía. El me decía que yo estaba loca y que él no me hizo nada", finaliizó.

Finalmente el acusado, identificado como Orlando Sebastián Pessi, fue detenido por policías de la comisaría tercera de Berazategui, tras una orden del fiscal Alejandro Ruggeri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Quilmes.

El imputado, detenido en la comisaría tercera de Berazategui.

El hecho ocurrió el jueves último, pero fue denunciado al día siguiente por la madre de la víctima, luego de que su hija menor le contara que el hombre con el cual había salido la había drogado, violado e intentado asesinarla con una bufanda.

El sábado anterior al ataque, la adolescente de 17 años había realizado una fiesta en su casa de Florencio Varela, donde conoció a Pessi y acordaron una cita para el jueves.

Ese día el hombre la pasó buscar con su Chevrolet Corsa gris y fueron a comer en un lugar donde, según denunció la menor, tomaron vino y él le habría "puesto algo en la bebida", que con el correr de las horas le haría perder el conocimiento.