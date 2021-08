Su ex le incendió la casa y no pudieron detenerlo

La desesperación por un nuevo ataque de su ex pareja llevó a una mujer de 37 años a hacer visible su problema, que es similar al de muchas que esperan una pronta intervención de la Justicia que les pueda salvar la vida. Aunque en los últimos años se avanzó mucho en la materia, en la práctica las situaciones se repiten por varias razones: el violento no esta dispuesto a retroceder y la Policía no cuenta con los medios para controlas el cumplimiento de las ordenes de restricción firmadas en la Justicia.

El domingo, a plena luz del día, cerca de las 16.30, la mujer vio como de su casa salía corriendo el hombre del que está separada hace meses. Instantes después, la vivienda ubicada en la zona de médanos del Balneario El Cóndor comenzó a arder. El hombre fue el que causó el incendio y se fugó entre por el monte, sin poder ser encontrado.

Desesperada, logró apagar las llamas y el lunes a primera hora logró llegar a Viedma, donde radicó la denuncia penal contra su ex pareja por hostigamiento y violencia de género. Por la cual se libró inmediatamente una orden de restricción de acercamiento, aunque la Policía aún no pudo detener al violento, porque no volvió a su último domicilio y también dejó de frecuentar los lugares donde se lo solía ver durante los días previos.

Hasta que no sea detenido, la víctima se encuentra presa del miedo. Es que puede ser blanco de un nuevo ataque en cualquier momento y la Policía ya le demostró las dificultades que tiene para llegar a su vivienda que queda camino al Pescadero. Es que vive a casi dos kilómetros de la villa turística y desde el destacamento le informaron que no tienen móviles.

Desde la Justicia también se le ordenó a la Policía cumplir con una serie de rondines, pero al no tener patrulleros, un uniformado tuvo que ir en su auto particular para chequear que la mujer no este sufriendo una situación de emergencia.