Irá más de 10 años a prisión por asesinato en Cutral Co

Un tribunal condenó este lunes a 10 años y 8 meses de prisión a Carlos Enrique “Pollo” García, como autor del homicidio de Natalio Estrada, ocurrido en octubre de 2019 en Cutral Co. La sentencia fue producto de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, y contó con la aprobación de la familia de la víctima.

El 22 de junio pasado, García había sido declarado penalmente responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

Este lunes se llevó adelante la audiencia de determinación de pena en la que la fiscal Gabriela Macaya informó al tribunal el acuerdo al que arribó junto a la defensa del imputado y que prevé una pena de 10 años y 8 meses de prisión.

En ese contexto, Macaya explicó que se tuvo en cuenta como atenuantes que “el imputado no registra antecedentes penales y la conducta procesal del mismo asumida a lo largo del proceso”. Además, agregó que “la situación de pandemia afectó el normal desarrollo del sistema de justicia y que a los fines de llegar a una solución, se arribó a este acuerdo y que el mismo contó con la aceptación de pena por parte del imputado”.

Los familiares de la víctima fueron informados con anterioridad del acuerdo y participaron de la audiencia, dando su conformidad a lo resuelto.

Luego de escuchar a las partes, el tribunal a cargo de la audiencia resolvió por unanimidad homologar el acuerdo presentado e imponer a Carlos Enrique García la pena de 10 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El asesinato de Estrada ocurrió el 12 de octubre de 2019 cerca de las nueve de la mañana. La víctima se encontraba en estado de ebriedad y fue a la casa de García, ubicada en la ciudad de Cutral Co. Allí llamó insistentemente y dañó con golpes el portón de acceso a la vivienda. Al no recibir respuestas, se retiró hacia una plazoleta ubicada enfrente y se quedó tomando bebidas alcohólicas junto a otras dos personas. Al cabo de algunos minutos, familiares del acusado que se habían enterado lo ocurrido, interceptaron a Estrada y mantuvieron con él una discusión. La víctima amenazó con matar a García, quien no estaba en el lugar, pero llegó sorpresivamente. Sin mediar palabra alguna, sacó un arma y le disparó a quemarropa dos disparos que le provocaron la muerte en cuestión de minutos, en la sala de guardia del hospital.