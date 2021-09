Pidieron perpetua para el padrastro y 17 años para la madre

Nahiara fue golpeada salvajemente y la dejaron morir. Por este hecho, Carlos Erbín, el padrastro y Valeria Miranda, madre de la niña de sólo 3 años, fueron considerados culpables por un Juzgado Popular. Con el veredicto llegó el momento del juicio de cesura, donde todas las partes presentaron su alegato en cuanto a la pena. Para el hombre culpable de femicidio infantil, la pena es la máxima del Código Penal, prisión perpetua. En cambio para la madre hubo diferentes posturas entre el fiscal que solicitó 17 años, el abogado querellante pidió la eximición por el principio de pena natural y el defensor oficial, 6 años y 8 meses.

Con respecto al violento Erbín, de 41 años, no hubo discusión. Es que el Código Penal al añadir la figura de femicidio no deja margen de discusión y es la pena máxima a quien se lo encuentra culpable de ese delito: prisión perpetua. Sólo hubo un intento del abogado defensor Carlos Vila (ex Juez destituido por violencia de género) quien intentó que se deje sin efecto la prisión preventiva. Además solicitó "mesura" en la pena.

En cuanto a los años de prisión que solicitaron para la madre de la pequeña, culpable de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo, el fiscal Andrés Nelli recordó que en el juicio quedó demostrado que la mujer abandonó a su hija, y que ella por ser la madre debía velar por la nena.

Y remarcó que no sólo no evitó el maltrato hacia la nena, si no que tampoco pidió ayuda por ella: "No la asistió ni antes ni después" de que Erbín la golpeara con un rebenque en la cabeza, causándole luego la muerte. "Quedó demostrado que pudo haberla auxiliado en más de una ocasión y no lo hizo", aseguró el representante del Ministerio Público. Y para refrendar que el abandono no fue aislado, hizo referencia a la autopsia que reveló un maltrato "continuo y sistemático" y que los médicos forenses registraron 46 heridas en su cuerpo, de distinta índole, magnitud y antigüedad.

En tanto que también enumeró factores de atenuación, como la edad joven de Miranda, que no tiene antecedentes y "el contexto de violencia en el que se encontraba inmersa", explicó al solicitar 17 años de cárcel para ella.

El abogado querellante, que representa a la abuela de la niña (mamá de Miranda), Marcelo Hertzriken Velasco pidió que se la eximición de pena por la aplicación del principio de pena natural que está legislado, por cuanto ya carga con la muerte de su hija "en ese contexto, es pena", aseguró. Y argumentó que "haber sufrido graves castigos corporales por su padre quien a su vez violó a su hermana y con una madre que se enojó con su hija por quitarle a su hombre, que es lo que dijo la psicóloga hoy, habilita sobradamente a eximirla de pena, aún declarandola culpable". En tanto que como segunda hipótesis tres años de cumplimiento efectivo.

En tanto que el defensor público que asiste a Miranda, Eduardo Carrera, solicitó 6 años y 8 meses de prisión efectiva. “La joven estaba con un hombre que la doblegaba en edad y la manipulaba, se suma el temor evidenciado hacia ese sujeto no sólo por mi asistida sino por los allegados, además hubo falta de apoyo familiar y estatal, tal como apuntaron los testigos. Es una mujer que vivió violencia toda su vida, desde su infancia hasta la actualidad”, manifestó ante el Juez de Juicio.

“Carga con el dolor inconmensurable de haber perdido a su hija, con la pena natural, además de sufrir violencia de género y de haber naturalizado la misma por su historia personal”, concluyó el defensor.

Luego de escuchar los alegatos, el Juez de Juicio, comunicó que dará a conocer la sentencia el próximo viernes 17 de septiembre a las 12:00 y de esta manera quedará resuelto el crimen de la niña que sucedió en abril del año pasado en el paraje Las Mochas, a unos 30 kilómetros de Los Menucos.