Barretearon ventanas y desvalijaron una casa en Centenario

Preocupa la cantidad de robos a plena luz del día, en toda la provincia de Neuquén. En este caso, una familia de un barrio de Centenario fue la víctima. Barretearon las ventanas e ingresaron a su vivienda; se la desvalijaron por completo, además de sustraerles varios electrodomésticos y documentación personal.

El robo ocurrió durante el fin de semana, momento en el cual los ladrones ingresaron a una casa de la calle Fernando Rivas en el Barrio Villa Obrera y luego de, literalmente, darla vuelta, se llevaron todo: una notebook Compaq Presario 21, una netbook, cargadores de celular, un secador de pelo, relojes, joyas y documentación personal entre las que se encontraba la cédula de una mujer fallecida meses atrás.

Según informaron fuentes policiales, se inició una investigación. En ese sector no hay cámaras de seguridad, por eso mismo aún no hay mayores indicios que permitan dar con los autores. Cabe mencionar que los daños en los ventanales fueron importantes a tal punto que por poco no fueron arrancadas de la pared.