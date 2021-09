Son de Misiones y le sacaron los ahorros a abuelita de 95

"Hola tía, ¿cómo estás?... ah no sabés quien habla, viste ya no reconoces a tu sobrina preferida". La puerta de entrada para las estafas a los adultos mayores en el 90% de los casos es a través del teléfono. Los delincuentes se aprovechan de la falta de audición y los confunden hasta tenerlos en sus manos. "Escuchame, yo estoy ahora en San Antonio, pero no puedo pasar ya, pero como se que vos tenés ahorros, me ofreció un amigo que trabaja en el banco que él puede pasar a buscar la plata, porque habrá una devaluación y vos vas a perder todo", aún sin saber mucho lo que estaba haciendo, preparó el dinero en una bolsa de compras de tela y esperó al falso empleado bancario que se llevó todo.

En este caso, el Cuento del Tío tuvo un final feliz, porque los delincuentes fueron atrapados en Sierra Grande, con todo el botín dentro de la misma bolsa azul.

El hecho del que fue víctima una anciana de 95 años, se registró el miércoles por la tarde en San Antonio Oeste. Hasta varios minutos después de entregar los ahorros, la víctima permaneció pensando en lo sucedido y cuando dudó, llamó directamente a su sobrina quien le confirmó la estafa: "Uh tía, yo estoy en Buenos Aires, no viajé para allá".

Desesperada, la anciana llamó a la Policía, que rápidamente analizaron las cámaras de seguridad del 911 y algunas de viviendas particulares cercanas y pudieron detectar la presencia de una auto sospechoso, un Renault Kwid blanco en el que se subió el falso empleado bancario con la bolsa azul conteniendo 450 mil pesos y 3.050 dólares en su interior.

En el análisis de las cámaras, se pudo constatar que el auto tomó rumbo a la ruta 3 y la Policía alertó a sus pares de Sierra Grande para detener el paso del vehículo. Con toda la fuerza al tanto de lo sucedido, cerca de las 21 el auto fue encontrado en las afueras de una restaurante a la vera de la ruta 3.

Con la orden judicial correspondiente, los uniformados realizaron una requisa del auto y pudieron hallar en el interior la bolsa azul con casi todo el dinero. También se logró detener a tres personas y se realizó el secuestro de la ropa utilizada por el hombre que pasó a buscar los ahorros de la víctima.

A la hora de identificarlos, se constató que son oriundos de Misiones y no supieron explicar que hacían en la zona. De todas maneras y aunque las tres personas quedaron detenidas, la investigación no está finalizada, ya que se cree que los delincuentes contaban con algún contacto local que les facilitó detalles de la anciana.