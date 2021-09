Cazaban con un rifle en Terrazas del Neuquén

“Esto nos tocó vivir anoche a las 01:40 de la madrugada en mi barrio, desde adentro y visto por las cámaras... a esa hora que nos despertamos asustados por el ladrido de los perros no te das cuenta q es u rifle de aire comprimido, solo se siente miedo y parecía una persecución", comenzó a contar Ivana Malaspina a través de una publicación de Facebook.



"La policía actuó de inmediato, los detuvo e identificó, pero no los pudo demorar por que no es un delito, solo secuestro el rifle. Ellos se fueron a dormir tranquilos a sus casas, y nosotros, que no sabemos identificar un arma de un rifle de aire comprimido, nos quedamos aterrados", continuó y sentenció: "La verdad que esta justicia injusta, que no nos cuida no es la que quiero para mi ciudad y mi familia”.

La vecina de Terrazas del Neuquén dialogó con 24/7 Canal de Noticias y aseguró que este no es el único hecho de inseguridad que viven. Hecho por el cual, decidieron poner cámaras en todo el barrio. En esta oportunidad, sus mascotas le advirtieron que había una situación extraña, y al mirar por las pantallas, se encontró con esta situación: "Desde adentro, una persona que desconoce de armas, no sabíamos si era un rifle, si le estaban apuntando a alguien", dijo.

Al siguiente día, contó, llamó a la comisaría creyendo que los delincuentes estaban detenidos pero para su sorpresa le informaron que habían sido liberados ya que "portar un rifle no es un delito", aseveraron. "Estamos desamparados en todo sentido. Si no logramos nada en la justicia, por lo menos que sea justicia social, si alguien los conoce que sepa qué clase de vecinos tiene", concluyó Ivana.