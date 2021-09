Borracho manejaba el colectivo con pibes de una escuela

Además de que el chofer estaba borracho, el colectivo no tenia paragolpes, la puerta no cerraba y el seguro estaba vencido..

El chofer de uno de los colectivos de la empresa roquense Los Hermanos fue detenido en la Ruta 151 cuando circulaba con chicos a bordo y borracho. La Policía constató en el test de alcoholemia que manejaba con 1,26grs/l de alcohol en sangre, y que además el vehículo estaba en un estado deplorable con un hueco en el pasillo, con la puerta abierta cargada de pibes y hasta con colillas de cigarrillos en el piso.

El operativo fue realizado durante la tarde en la peligrosa ruta Nacional 151 por el personal del destacamento vial de la Policía de Río Negro que detectaron uno de los colectivos utilizados para el transporte de alumnos en muy malas condiciones, por lo que no podría estar circulando.

Al ser detenido, el chofer respondió que llevaba los pibes de la Escuela 88 y que debía llegar a horario. También amenazó con llamar a sus jefes que se comunicarían a Viedma: "Te van a dar la orden de dejarme seguir, ¿vos sabés para quien trabajo?". Sin embargo el personal no se amedrentó y procedió a realizar el operativo y evitar que el colectivo siga circulando en esas condiciones.

Las irregularidades detectadas fueron múltiples. Al la hora de solicitarle la documentación correspondiente, no estaba en regla y además el seguro estaba vencido. Al examinar el colectivo, no tenía paragolpes trasero, la puerta delantera no cerraba y se violaba el protocolo sanitario. En el pasillo central, había un hueco y se podía apreciar varis colillas de cigarrillo en el piso.

El comportamiento del chofer de 53 también alertó a los uniformados y procedieron a realizarle el test de alcoholemia que arrojó 1,26grs/l, cuando la ley nacional establece que en un vehículo de transporte de pasajero la tolerancia es cero.

Desde el cuerpo de Seguridad Vial se comunicaron con el director de la Escuela 88, a quien le notificaron los inconvenientes detectados y que en esas condiciones era imposible que los niños lleguen al establecimiento. Por lo que los padres debieron hacerse presente en el lugar para poder llevar por sus propios medios a los niños a la escuela.

Las autoridades de la empresa, perteneciente a la familia Galaz, llegaron tras más de una hora y aseguraron tener la documentación en orden, sin embargo a la hora de presentarla estaba vencida, por lo que el colectivo fue secuestrado.

Desde Educación confirmaron que analiza la sustitución de la empresa Los Hermanos por otro proveedor del servicio de transporte escolar en Cinco Saltos. Y que ante el secuestro de una unidad y las graves falencias detectadas "se suspenderá momentáneamente el servicio hasta tanto se realicen las investigaciones correspondientes" y que desde la Secretaría de Gestión y Asuntos Legales se "estudia la presentación de una acción judicial contra el chofer de la unidad".

La empresa Los Hermanos tiene un sin número de denuncias por parte del gremio docente UnTER por el estado de las unidades, en tanto que desde UTA también reclaman por la falta de inscripción de los choferes que no tienen las correspondientes licencias de conducir habilitantes.

Hace 15 días un colectivo de otra empresa, pero que también es contratado por el Ministerio de Educación para llevar alumnos a las escuelas cayó al canal Principal de Riego en Fernández Oro, afortunadamente aún no había agua y sólo hubo una niña herida por los golpes.