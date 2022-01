"No se merecía esto": la mató a puñaladas en su casa

Cintia Cerrudo, una mujer de 32 años, fue asesinada hoy, a puñaladas, en la puerta de su casa. La mató su pareja, un hombre de 41 años, quien, después de cometer el crimen, salió corriendo. A las pocas cuadras el femicida fue apresado, porque la policía había sido alertada por los vecinos de lo que estaba pasando.

"No pensó en los hijos que tenían en común hdrmp... hoy todos te lloramos mi amor. Me duele el corazón, no puedo creer que haya tipos tan asesinos, denle perpetua, ella no se merecía esto, tan buena trabajadora y que hoy cerró sus ojitos por este mal nacido", publicó una familiar de la víctima en Facebook.