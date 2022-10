Cipoleña raptada en Perú: “No la rescataron todavía, perdimos todo tipo de contacto”

Familiares de Yoselin Milagros Pino Díaz, la joven cipoleña de 25 años que fue hallada en Perú en una red de trata de personas, en condiciones inhumanas, se mostraron esperanzados en poder reencontrarse con ella e ir a buscarla.

Adriana Diaz, la tía de Yoselin señaló hoy en la Primera Mañana por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias señaló que “no la rescataron todavía, hicieron un allanamiento en una casa, en la zona de Puerto Maldonado, en el sur de Perú, donde estaba junto a otras 6 chicas. Cuando terminó la investigación y se las llevaron a las 6 chicas se perdió todo tipo de conexión. Un efectivo de la policía de Perú, de manera particular, es quien nos avisa que había hallado a Yoselin y me envía fotos”

Agregó que “hace más de un mes que veníamos mandando la información a la Cancillería de Buenos Aires y a la Embajada de Argentina en Perú, pero no obtuvimos respuestas. Por eso hicimos viral a las fotos, en Perú y en Argentina. Es ahí cuando comienza a llegarnos información de que la habían visto”.

Explicó que “cuando me llamó este policía le creí porque me mandó la foto de mi sobrina en un estado deplorable. Estamos a la espera de que Perú se mueve y empiece a buscarla. El policía me dijo que no la pueden buscar porque no hay una alerta. Me costó reconocerla, pero hice zoom sobre la foto y le vi en su mano derecha una corona que le pagué para sus 15 años, está muy deteriorada”.

“Estamos intentando viajar a Perú, mi marido y yo. Estoy en sillas de ruedas y necesito un acompañante. La mamá de Yoselin murió hace unos tres años. Ella vivía en mi casa. Nos está asesorando Gustavo Vera, del Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas”, concluyó.

Mirá la nota completa: