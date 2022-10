Cómo encontraron y detuvieron a "San La Muerte" en Comodoro

Octavio "San La Muerte" Godoy, fue detenido en Chubut, en medio de un operativo a cargo de Delitos de la Policía de Neuquén. Se había fugado el 12 de septiembre de la Comisaría 12 de Valentina Norte. Arevalo Smith, comisario inspector, informó en AM 550 La Primera que la detención ocurrió este mediodía y que, por unos días, el hombre quedará en Comodoro Rivadavia.

"Junto con la Brigada de Investigaciones de Comodoro, se avanzó en la investigación. Godoy estaba en un barrio complejo en cuanto a la geografía. No conocíamos el lugar. Empezamos a hacer diferentes tareas de vigilancia", explicó Smith, quien indicó que en la jornada del domingo lo vieron salir de un edificio. "San La Muerte", se reunió con un grupo de personas "que llevaba a cabo una actividad festiva" y, en ese momento, se decidió no intervenir "debido a la gran cantidad de personas que había en el lugar". Por eso, "se optó por continuar con la vigilancia y hoy al mediodía se lo vio salir de un departamento". Finalmente, fue detenido en el local comercial al cual ingresó. "No tuvo opción porque estaba dentro del local", agregó el comisario inspector.

En este contexto, Arevalo Smith dijo que "San La Muerte" se quedará unos días en Comodoro ya que "debemos revisar su traslado". "Una vez que él arribe a Neuquén, irá a una comisaría. Y, una vez que esté condenado, irá a una unidad de detención", afirmó.

“San La Muerte”, de 39 años, había recibido una condena a 12 años de prisión por haber matado en octubre del 2020 a Mario Pino Vinet (61), un violador que había salido en libertad cuatro meses antes. No estaba cumpliendo la pena en una unidad carcelaria porque todavía no tenía firme la sentencia. A su vez, tiene otra condena en revisión por un homicidio en Río Negro.