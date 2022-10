La nena de 3 años sufrió una "feroz golpiza y la violaron": la madre está detenida

Este viernes un hombre llegó a la guardia del Hospital Heller -en el oeste de Neuquén-, con su pequeña de tres años en brazos, totalmente shockeada por la brutal golpiza que había recibido. Luego de ser atendida de urgencia fue derivada al Castro Rendón. La pequeña sufrió un fuerte traumatismo de cráneo. Además, desde fuentes médicas confirmaron a la redacción de MI, que la abusaron sexualmente. La madre se encuentra detenida por el delito de lesiones graves, agravadas por el vínculo.

"La niña se encuentra en terapia intensiva pediátrica, debido a las graves lesiones que tiene. En el día de hoy se le quitó el respirador", confirmó a esta redacción, el Director del Hospital, Adrián Lammel.

Infancia marcada a fuego por la violencia familiar

Hace tres años una hermanita de la pequeña que está internada, de tan solo 5 años, murió en una cama del hospital regional. "La nena ingresó a la guardia por maltrato. Le rompieron la cabeza básicamente, la madre estaba embarazada en ese momento -de la nena que hoy está grave-", dijo aún conmocionada una médica que atendió el caso, en diálogo con mejorinformado.com.

En ese momento, la Justicia actuó y le quitó la tenencia de todo sus hijos -dos niños más-. Luego, hubo re vinculación, los menores volvieron a su vivienda. "Ahora, el padre la lleva a la nena de 3 años a la guardia, en shock de paliza que le dieron, además de abuso. Estoy indignada y triste", sostuvo la profesional que aún recuerda como si fuese hoy, como llegó la hermana al espacio sanitario: "Me acuerdo de sus piecitos y las mariquitas de las ojotas". Le habían golpeado la cabeza. Se acostó a dormir, y unas doce horas después la llevaron porque no sabían porque convulsionaba. Allí le realizan una tomografía y tenía un traumatismo de cráneo grave, más múltiples fracturas.

Formularán cargos contra la madre de la niña

La mujer se encuentra en prisión preventiva tras ser acusada por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo, mientras hay cuatro meses para profundizar la investigación. Por otro lado, el padre de la niña está sin cargos y no hay audiencia solicitada para formularlos por ahora. Por su parte, la fiscalía indicó que la no detención del hombre no es definitiva, sino que en el contexto de la investigación y a medida que estén los resultados de las pericias podría ser acusado.